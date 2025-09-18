ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.86
usd:
330.52
bux:
99346.58
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Egy autótulajdonos autópálya-matricát vásárol mobiltelefonjával Budapesten 2018. január 31-én. Éjfélkor lejár a 2017-ben vásárolt országos és megyei éves autópálya-matricák érvényessége.
Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Rengeteget utaznak a magyarok

Infostart / MTI

Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban. Az autópálya-matricák mintegy 60 százalékát külföldi felségjelű járműre vásárolták - derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) csütörtökön közzétett adataiból.

Augusztus végéig összesen 11 millió 682 ezer darab autópálya-matricát vásárolt az utazóközönség idén, éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer, havi e-matricából közel 1 millió 424 ezer, heti (10 napos) úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4 millió 916 ezer, napi matricából bő 1 millió 824 ezer, vármegyei érvényességű autópálya-matricából pedig mintegy 2 millió 811 ezer darabot vettek az úthasználók.

Nyáron az utazóközönség inkább a rövidebb érvényességű e-matricákat részesíti előnyben. Ebben a három hónapban vásárolták meg a közlekedők az 55 százalékát az idei év első nyolc hónapjában összesen elkelt heti-, napi- és havimatrica-mennyiségnek: június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2 millió 562 ezer darab heti (10 napos), mintegy 976 ezer darab napi és közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők.

A napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti (10 napos) érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi honosságú járműre a közlekedők" - idézte a közlemény Bartal Tamást, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

A külföldi honosságú járműveket tekintve a heti (10 napos) úthasználati jogosultságból német (közel 314 ezer), román (több mint 256 ezer) és szlovák (mintegy 170 ezer) felségjelzésű járműre vették a legtöbbet a közlekedők. A napi matricából német (mintegy 205 ezer), román (közel 110 ezer) és osztrák (több mint 56 ezer) honosságú járműre vásárolták a legtöbbet, míg a havi matricából szintén német (több mint 194 ezer), osztrák (bő 77 ezer) és román (mintegy 62 ezer) felségjelzésű járműre vettek a legtöbbet a közlekedők - részletezte a szolgáltató.

Kezdőlap    Belföld    Rengeteget utaznak a magyarok

autópálya-matrica

núsz

nemzeti útdíjfizetési szolgáltató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Összehangolt hadműveletet indított Izrael Gázaváros elfoglalására, de jelentős ellentét alakult ki a politikai vezetés és a hadsereg között. A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban azt mondta, reális esély van arra, hogy a Hamász válaszként megöli a még életben lévő izraeli túszokat. A címzetes egyetemi tanár arról is beszélt, hogy az övezetben már elkezdődött a föld alatti harc is, amiben nemcsak Izraelnek, hanem senkinek sincs nagy gyakorlata az egész világon.
Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology

Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology

A bankszektor és a fintech világ krémje gyűlik össze 2025. november 4-én a budapesti Marriott Hotelben, hogy megvitassa az iparág legégetőbb kérdéseit. A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Banking Technology konferencia középpontjában az AI-forradalom áll, amely alapjaiban formálhatja át a pénzügyi szolgáltatások jövőjét. A konferencia weboldalán már most érdemes tájékozódni a részletekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt: rengeteg szabálysértést találtak a hatóságok

Brutális fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt: rengeteg szabálysértést találtak a hatóságok

200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Day by day, year by year' - Borg on cancer diagnosis

'Day by day, year by year' - Borg on cancer diagnosis

Tennis legend Bjorn Borg speaks to BBC Breakfast about his prostate cancer diagnosis and his rivalry-turned-friendship with John McEnroe.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 08:52
Egy amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet a Tisza előtt
2025. szeptember 18. 08:40
Gyorsítva tért ki a szirénázó mentőautó elől, röpült a rendőrség brutális csekkje
×
×
×
×