2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: Unsplash

Egy amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet a Tisza előtt

Infostart

A McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. Az Index számára készített kutatásból kiderül: a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll.

Az Index megbízásából a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég ezer fős mintán készített pártpreferencia-kutatást. A szeptember 10–14. között ezer, a választáson vélhetően résztvevők körében készített telefonos kutatás szerint egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz–KDNP szerezné a legtöbb szavazatot: a kormánypártok jelenleg 43 százalékponton állnak, míg a Tisza Párt 37 százalékponton.

A többi párt közül a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt: a radikális jobboldali párt 6, míg a másik két párt 5–5 százalékponton áll. Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

Azok aránya akik mást választanának, vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadta a válaszadást, 19 százalék.

Belföld

közvélemény-kutatás

fidesz-kdnp

tisza párt

