Alapjogokért Központ: a szeptembert is a Fidesz nyerte, a Tisza nem tudja visszavenni a napirend irányítását

A közvélemény-kutatások többsége szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz–KDNP előtt: a Republikon, a Medián és a Publicus mérései is ezt mutatják. Viszont egy nemrég kijött amerikai felmérés, majd a Magyar Társadalomkutató, és most az Alapjogokért Központ felmérése is a Fidesz előnyét mutatja a Tisza Párt előtt.

„Ahogy a nyarat is a kormánypártok nyerték meg, úgy ez a szeptemberre is igaz volt”

– mondta Zila János, az Alapjogkért Központ elemzője az InfoRádióban.

„A szeptember az egyik részről az Otthon Start Program beindításával kezdődött, míg a Tisza Párt részéről egy adóemelési tervekkel kapcsolatos ügy kerekedett ki, és dagadt egyre nagyobbra, ezt nevezhetjük a Tisza-adó ügyének” – mondta az elemző, majd hozzátette: először a személyi jövedelemadóval kapcsolatos tervek szivárogtak ki, majd a társasági adóval kapcsolatos elképzeléseik is a nyilvánosság elé kerültek.

„Természetesen ezeket tagadták, de olyan felvételek láttak napvilágot, amelyek arra engedhettek következtetni, hogy ők valójában titkolni próbálják ezeket a terveket, mégis valami hasonlóra készülnek” – fogalmazott az elemző. Az Alapjogokért Központ megkérdezte a választókat, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy ha a 2026-os választás után Tisza Párt-kormány alakul, akkor a személyesen őket érintő adók növekedni fognak, és 63 százaléka a válaszadóknak igennel válaszolt.

„A másik fontos ügy, ami szeptemberben elkezdett ráégni a Tisza Pártra, az Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya. Látható az online adatokból is, hogy ha a Google Trends adatait nézzük, hogy ez nagyon nagy port kavart, és számos keresés volt az ezzel kapcsolatos kifejezésekre” – mondta Zila János. Az elemző úgy fogalmazott, „a Tisza Párt továbbra is csetlik-botlik, hiába próbáltak mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem tudták a napirendet uralni”.

Zila János szerint a hónap vége felé „jött egy erős ellentámadás, „a Szőlő utcával kapcsolatos álhírbotrány”. Úgy vélekedett, hogy noha a közösségi média különböző felületein megjelentek mindenféle híresztelések, amelyeket azt követően nem tudtak igazolni. Az elemző szerint „próbáltak felépíteni egy álhírkampányt” elsősorban az ellenzékhez köthető felületeken, és megpróbálták ezzel átvenni a napirend uralását.

„Az állításokról kiderült, hogy teljes mértékben nélkülözik a valóságalapot, és a kormánypárt viszonylag gyorsan reagált az egész ügyre. Volt egy jelentés ezzel kapcsolatban, amiből az is kiderült, hogy akár külföldi titkosszolgálati szál is megjelenhet ebben az ügyben” – mondta Zila János.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint nagyjából tavasz óta, az ukrán titkosszolgálati botrányt követően a Tisza Párt nem tudta érdemben visszavenni az irányítást, nem tudta megszerezni a napirend feletti uralmat a belpolitikai színtéren.

„Csetlés-botlást látunk. A Szőlő utcai álhírbotránnyal próbáltak ezen úrrá lenni, de az ukrán szoftverbotrány, illetve a Tisza Párt applikációjával kapcsolatos botrány megint csak lerombolta ezt a fajta törekvést” – vélekedett az elemző, aki szerint a Tisza hiába próbálja különféle eszközökkel visszaszerezni az irányítást a napirend felett, ami látszik a friss közvélemény-kutatási adatokon. Megjelent a Társadalomkutató Intézet közvélemény-kutatása is, amelyik azt mutatja, hogy a kormánypártok mérhető, számottevő előnyben vannak – mondta Zila János, az Alapjogkért Központ elemzője az InfoRádióban.