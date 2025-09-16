Hadházy Ákos: az agrárminisztérium egykori épületének elbontása is a műemlékrombolás és a korrupció példája

A politikus a Ferenciek terén közölte: az, hogy abbahagyják-e a demonstrációkat, a követeléseik teljesülésétől vagy a jövő áprilisi választások eredményétől függ. Hadházy Ákos a tüntetők számáról azt mondta, voltak már nagyon sokan, kevesebben is, de "sokkal többen vannak, mint azt a legelején bárki is jósolta volna". Az, hogy mennyien lesznek a következő tüntetéseken, azon múlik, mit tesz a Fidesz - tette hozzá.

Szerinte ha a Fidesz úgy gondolja, "az eddigi propagandaeszközökkel, csalásokkal" meg tudja nyerni a választásokat, akkor valószínűleg megpróbálja elkerülni a "keményítést", ellenben ha azt méri, hogy nagyon nagy bajban van, akkor "nagyon forró őszre számíthatunk". Ha jönnek ezek az intézkedések, akkor sokkal többen lesznek a demonstrációkon - fogalmazott.

Az országgyűlési képviselő megjegyezte: ha egyedül teszi, akkor is ki fog menni tüntetni, nem tehet mást.

Hadházy Ákos úgy fogalmazott: "amíg propagandagépezet van, nem beszélhetünk valódi választásokról". "Sokan kérdezik, hogy el fogják-e csalni a választást, én pedig már legalább százszor, de lehet, hogy ezerszer elmondtam, hogy az eddigieket is elcsalták" - mondta.

Kitért arra: ellenzéki politikusok és szavazók is azzal nyugtatták magukat a 2022-es választási kudarc után, hogy ez azért történt, mert Márki-Zay Péter mondott valamit, amit nem kellett volna. Ez tévedés, "nem ezért veszítettünk", hanem azért, mert abból a mondatból a propaganda több 10 milliárd forintos kampányt épített fel, és nagyon sok emberrel el tudta hitetni azt a hazugságot, hogy az ellenzék háborút akar - jelentette ki.

Szerinte most Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavaira hivatkozva próbálnak felépíteni egy teljesen hazug, de nyilvánvalóan lehengerlő propagandakampányt.

Azt látjuk, hogy ugyanúgy, szerencsétlen mondatokból épül fel a propagandahenger, és jelen pillanatban az ellenzék vezető ereje elfogadja ezeket a játékszabályokat, azt mondja, így is nyerni fog - tette hozzá.

Hadházy Ákos jelezte, hogy jövő kedden újra Budapesten tüntetnek, szeptember 27-re Hatvanpusztára szervez látogatást, emellett színészek e hét vasárnapra terveznek demonstrációt a Hősök terére. Az országgyűlési képviselő az esemény végén arra kérte az egybegyűlteket, sétáljanak a Kossuth térre, ahol egy mélygarázs építése miatt elbontották a Földművelésügyi Minisztérium egykori épületének kétharmadát. Közlése szerint

erre csak úgy kerülhetett sor, hogy megszüntették az ingatlan kiemelt védettségét.

A résztvevők a Kossuth Lajos utca - Astoria - Károly körút - Deák tér - József Attila utca - Széchenyi tér - Akadémia utca útvonalon haladva értek a Kossuth térre, majd a volt minisztérium épülete mögötti Kálmán Imre utcába mentek. Itt mondott beszédében Hadházy Ákos párhuzamot vont a hatvanpusztai és Kossuth téri beruházás között, azt hangoztatva: mindkettő a műemlékrombolás és a korrupció példája.

A demonstrálók a kereszteződésekben, gyalogátkelőhelyeken megálltak, kis időre feltartóztatták a forgalmat, közben Kossuth-nótákat, népdalokat énekeltek