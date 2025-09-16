Ha vett ilyen mogyorókrémet, ne egye meg!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Élker Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

forrás: NKFH sajtó

A visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém Márka: Gourmet Celebi Kiszerelés: 300.0 g Tételszám: 8681334011195 MMI: 27/06/2026 Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország) Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az NKFH kéri, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!