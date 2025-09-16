ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.41
usd:
328.34
bux:
99877.82
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Ha vett ilyen mogyorókrémet, ne egye meg!

Infostart

A fogyasztóvédelem nem jelölt allergének miatt hívja vissza a terméket.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Élker Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

forrás: NKFH sajtó
forrás: NKFH sajtó

A visszahívott termék adatai:

  1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
  2. Márka: Gourmet Celebi
  3. Kiszerelés: 300.0 g
  4. Tételszám: 8681334011195
  5. MMI: 27/06/2026
  6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
  7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az NKFH kéri, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Kezdőlap    Belföld    Ha vett ilyen mogyorókrémet, ne egye meg!

fogyasztóvédelem

visszahívás

allergén

termékvisszahívás

termék

mogyorókrém

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai rakétákat vesz Hollandia

Amerikai rakétákat vesz Hollandia

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta fejlett közepes hatótávolságú air-to-air rakéták eladását Hollandiának 570 millió dollár értékben - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump about to land in UK for historic second state visit

Trump about to land in UK for historic second state visit

The US president and First Lady Melania Trump will join King Charles at Windsor Castle for two days of events.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 21:06
"Hűtlen kezelés, pénzmosás ügyében" - még mindig keresik a kecskeméti egyetem MNB-alapítványnál eltűnt pénzét
2025. szeptember 16. 20:44
Hadházy Ákos: az agrárminisztérium egykori épületének elbontása is a műemlékrombolás és a korrupció példája
×
×
×
×