Álrendőrt fogott el a rendőrség Budapesten - videó

Egy rendőrnek készülő gimnazista leplezte le az álrendőrt.

A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal, a jelvénye körül akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.

Ez tűnt fel egy rendőri pályára, nevesül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-re készülő, 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel, és igaza lett - olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek: - Forgattunk a barátnőmnél – érkezett a válasz, később a férfi elmondta, hogy a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után „magán hagyta” jelmezét, és abban szándékozott hazautazni a Békés vármegyei Körösladányba.

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja - mivel azt tőle most elkobozták.