ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.05
usd:
330.26
bux:
100192.89
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrautó

Álrendőrt fogott el a rendőrség Budapesten - videó

Infostart

Elfogott a rendőrség egy rendőri egyenruhát viselő embert Budapesten, miután többen azt hitték róla, hogy tényleg rendőrrel van dolguk. Miután leszállt az M3-as metróról, már valódi rendőrök fogadták, és megbilincselése után leszedték róla az illetéktelenül használt jelzéseket.

Egy rendőrnek készülő gimnazista leplezte le az álrendőrt.

A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal, a jelvénye körül akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.

Ez tűnt fel egy rendőri pályára, nevesül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-re készülő, 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel, és igaza lett - olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek: - Forgattunk a barátnőmnél – érkezett a válasz, később a férfi elmondta, hogy a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után „magán hagyta” jelmezét, és abban szándékozott hazautazni a Békés vármegyei Körösladányba.

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja - mivel azt tőle most elkobozták.

Kezdőlap    Belföld    Álrendőrt fogott el a rendőrség Budapesten - videó

budapest

elfogás

álrendőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg

Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg

A Meta várhatóan új, mesterséges intelligenciával működő okosszemüveget mutat be a szerdai Connect rendezvényén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A kutyának sem kellenek most ezek a befektetések: a magyarok csak úgy menekülnek előle

A kutyának sem kellenek most ezek a befektetések: a magyarok csak úgy menekülnek előle

Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

The panel finds that four of the five genocidal acts defined under international law have been carried out against Palestinians during the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 11:56
Szexuális szolgáltatást hirdetett volt barátnője nevében bosszúból egy férfi
2025. szeptember 16. 10:57
Megneveli az utasokat a BKK
×
×
×
×