Súlyos balesetekkel indult ez a hét

Infostart

A hajnali órákban Győr közelében autóbusz ütközött személyautóval, míg Apácatornánál személyautó és kamion karambolozott. A győri balesetben egy ember meghalt.

Hétfő hajnalban két súlyos baleset is történt Magyarországon Győr és a Veszprém vármegyei Apácatorna közelében - írja az Index. Győrnél autóbusz és személyautó karambolozott össze a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Az autóba többen is beszorultak, a rendőrség tájékoztatása szerint a személygépkocsi utasai közül egy személy olyan súlyos sebesüléseket szerzett, hogy még a helyszínen életét vesztette.

A győri hivatásos tűzoltók megkezdték a sérültek kiszabadítását, a baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

Apácatornánál pedig egy nyerges vontató ütközött össze egy személyautóval a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, az autó pedig egy bozótos területre sodródott. Az ajkai hivatásos tűzoltók bozótvágóval emelték ki a kocsi egyetlen utasát. A veszprémi tűzoltók is a helyszínre siettek, az utat teljes szélességében lezárták.

