Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek misét mutat be Nagyboldogasszony ünnepén az esztergomi bazilikában 2021. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Erdő Péter levelet írt a Vatikánba

Infostart / MTI

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek levélben köszöntötte XIV. Leó pápát 70. születésnapja alkalmából vasárnap.

A bíboros a levélben az egész, lelkipásztori gondjaira bízott közösség nevében megköszönte az egyházfőnek tanítását és szimbolikus jelentésekben gazdag, bátorító gesztusait, amelyek "megerősítik hitünket és meggyőződésünket, hogy az isteni gondviselés olyan pásztort ajándékozott nekünk, aki Krisztus személyében vezet minket azon az úton, amelyet Isten jelölt ki egyháza számára".

A bíboros külön megköszönte XIV. Leónak, hogy tanításában Krisztust állítja középpontba, valamint minden erőfeszítését, amelyet a "béke szent ügyéért tesz".

