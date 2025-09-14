ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Nyitókép: Pixabay

Egy napra nagyon ősz lesz

Infostart

Kiadós eső jön.

A szombati nyárias idő után vasárnap az egész országban várható csapadék, többfelé kiadós, 10-20 milliméternyi eső eshet, sőt az intenzívebb záporok, zivatarok által érintett tájakon 20 milliméternél is több összegyűlhet - írja az Időkép.

A front előtt itt még 25-27 fokig melegszik a levegő, máshol nem lesz több 18-24 foknál, a 20 fok alatti értékeket a tartósabban csapadékos tájakon mérhetjük.

A kezdetben déli-délnyugati szél egyre többfelé fordul majd északnyugatira, többfelé erős, zivatarok idején viharos lökések kísérhetik.

A front mögött hétfőre megnyugszik az idő, kellemes kora ősz jön.

Hétfőn az ország nagy részén napos, keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Hajnalban helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. Kisebb eső, zápor már csak néhol északkeleten fordulhat elő. A légmozgás veszít erejéből, de délelőtt keleten még az északi, délután nyugaton a délnyugati szél megélénkülhet. Hajnalban 7-16, napközben 21-26 fokot mérhetünk.

Kedden a kezdeti naposabb időt északnyugat felől erős felhősödés követi, egy újabb hidegfront érkezik esővel, záporral, néhol zivatarral és feltámadó északi-északnyugati széllel. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb.

Szerdán eleinte délen, délnyugaton eshet, délután a felhőátvonulásokból már csak helyenként fordulhat elő futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A szeles időben 18-23 fokra készülhetünk. Csütörtökön és pénteken kevés futó zápor alakulhat ki, egyre több lesz a napsütés, pénteken már 22-28 fokig melegszik a levegő.

