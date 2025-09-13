ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat
Bahart Kelén hajó
Nyitókép: Bahart

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyi rekordévnél korábban elérte a Bahart. Az előző nyárinál képest csaknem 5 százalékkal több utas, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait, a legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. Hétfőn pedig kezdetét vette az őszi hajózási szezon. Minderről Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.

A 2025-ös nyári szezon még a várakozásokat is meghaladta. A kompokon utazók száma elérte az 1 millió 220 ezret, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret – árulta el az InfoRádióban Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

„A három nyári hónapban összességében 5 százalékkal volt magasabb az utasszámunk, mint 2024-ben, úgyhogy mind a kompokon, mind a személyhajókon többen utaztak ebben az időszakban. A kompokon 4, a személyhajókon 6 százalékkal több utasunk volt. Ez azt is jelenti, hogy a bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyinál is korábban értük el, illetve azt is, hogy nemcsak az utasszámunk növekedett, hanem a kerékpározóknál is töretlen a népszerűség. Itt az elmúlt években is két számjegyű százalékú volt az emelkedés, és ez így van ebben az évben is” – mondta a vezérigazgató.

Ahogyan tavaly, idén is sokan keresték az új hajókat. A legtöbben

  • a Balaton-átúszás napján,
  • a Strand Fesztivál zárónapján
  • és a MotoGP Magyar Nagydíj középső napján

utaztak a balatoni kompokon és személyhajókon – sorolta a rekordokat a Bahart vezérigazgatója.

„Háromból a kettő legtöbb utast szállító személyhajó új hajó volt, és természetesen a kompoknál is az új kompok vezetnek. Mindez azt jelenti, hogy a négy új hajó éves szinten több mint egymillió utas szállított már el az idei évben. A komp a legnépszerűbb útvonalunk továbbra is, az utasainknak jelentős része közlekedik a két part, Szántód és Tihany között. A személyhajók esetében pedig tartja első helyét a fonyódi–badacsonyi átkelőpont, ami éves szinten több mint 250 ezer utast vitt. Ha a legnépszerűbb kikötőt nézzük, akkor az jelenleg Balatonfüred. A nosztalgiahajók közül a sétahajózásban pedig a Helka és a Kelén, az 1891-ben épült hajók a legnépszerűbbek” – számolt be Veigl Gábor.

Szeptember 8-án életbe lépett az őszi hajózási szezon, hétköznapokon csak a kiemelt útvonalakon közlekednek a hajók, hétvégén azonban még számos más kikötőben is találkozhatnak az utasok menetrendi, illetve sétahajókkal. Ezekben az időszakokban speciális programhajók is indulnak, ez jelenthet sportprogramot, kulturális programot vagy éppen zenei/gasztró programot is.

Az őszi szezonban még lesz egy menetrendváltás majd szeptember végével, októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok azonban Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.

