ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Young girl with a backpack holding a smartphone. Back to school concept showcasing technology and education.
Nyitókép: FreshSplash/Getty Images

Íme, az iskolai mobilkorlátozás egyéves tapasztalatait – van meglepetés is

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Elindul a Nemzeti Mentál Pajzs Program a gyermekek védelméért – jelentették be a Gyermek(lélek)védelem új útjain című műhelykonferencián. Az eseményen ismertették a Kopp Mária Intézet legújabb felmérésének eredményeit is, amelyet az iskolai mobilmentesség tapasztalatairól készítettek. Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnökét kérdeztük.

A napokban Gyermek(lélek)védelem új útjain címmel szakmai műhelykonferenciát rendeztek a Kopp Mária Intézetben. Az esemény nyitóbeszédét Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, valamint Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár tartotta meg, majd szakmai előadások következtek. Ezeken szó esett az iskolákban egy évvel ezelőtt bevezetett mobiltelefon-korlátozás tapasztalatairól, illetve általánosságban a gyermekek digitális védelméről, továbbá arról, hogy hogyan befolyásolja a fiatalok lelki egészségét a kábítószerek terjedése. A konferencián nem utolsó sorban kihirdették a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, amely keretében a fiatalok országszerte megismerkedhetnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek segíthetnek nekik a lelki egészségük fejlesztésében, illetve megvédésében – ismertette az InfoRádióban Fűrész Tünde.

A Kopp Mária Intézet a nyár folyamán egy reprezentatív kutatást is végzett a felnőtt lakosság körében az iskolai mobilmentesség bevezetéséről. A többség, 66 százalék úgy nyilatkozott, jónak tartja az intézkedést, sőt, a gyermekes szülők esetében ez a szám még magasabb, tízből nyolc szülő úgy nyilatkozott, hogy helyes döntés volt – ismertette az eredményt a KINCS elnöke. A korlátozás mellett az egyik fontos érv az volt, hogy a közösségek újra összekovácsolódjanak egy kicsit az iskolákban, hogy egymással foglalkozzanak a gyerekek a szünetekben, ne pedig a telefonjaikkal. A szülők válaszai alapján a valódi közösségek megerősödtek, amit a pedagógusok tapasztalatai is megerősítenek, miszerint a diákok már nem a telefonjaikat nyomkodják, hanem egymással játszanak, sportolnak. Tehát az egy éve bevezetett mobilmentesség – ami egyébként Európa számos országában megvalósult – képes volt megerősíteni a valódi közösségeket, az osztályközösségeket – hangsúlyozta a KINCS elnöke.

Fűrész Tünde elmondása szerint érdekes tapasztalata volt a kutatásnak, hogy a szülőknek a példamutatása nagyon fontos; ezzel a válaszadók 93 százaléka értett egyet, 90 százalék pedig úgy gondolja, hogy fontos, hogy a szülők tudatosabban álljanak ehhez a témához. Mindemellett viszont az is kiderült, hogy a felnőtteknél tízből hárman négy óránál többet mobiloznak egy napon belül, 30 százalék két-három órát, és ennél kevesebbet csak leginkább az idősebb korosztály – tette hozzá. A kutatás szerint a harminc év alatti fiataloknál pedig tízből hat fiatal nyilatkozott úgy, hogy minden nap négy óránál többet használja a telefonját.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Íme, az iskolai mobilkorlátozás egyéves tapasztalatait – van meglepetés is

kincs

iskola

mobiltelefon

tilalom

fűrész tünde

kopp mária intézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Íme, az iskolai mobilkorlátozás egyéves tapasztalatait – van meglepetés is

Íme, az iskolai mobilkorlátozás egyéves tapasztalatait – van meglepetés is
Elindul a Nemzeti Mentál Pajzs Program a gyermekek védelméért – jelentették be a Gyermek(lélek)védelem új útjain című műhelykonferencián. Az eseményen ismertették a Kopp Mária Intézet legújabb felmérésének eredményeit is, amelyet az iskolai mobilmentesség tapasztalatairól készítettek. Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnökét kérdeztük.
Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Országos közösségi napot szerveznek szombaton a krónikus tüdőbetegségben, a COPD-ben érintett betegeknek és hozzátartozóiknak Szilasi Mária, a rendezvény szakmai vezetője, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs osztályvezető főorvosa kiemelte, ez nem csak egy betegség, hanem élethelyzet is, amely világszerte több százmillió embert érint, Magyarországon is több százezren élnek vele, gyakran diagnózis nélkül.
 

Már a magyar határon van a súlyos vírus, ami egy újabb fertőzés után emberre is átterjedhet

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hajnali rajtaütés: terroristák mészároltak le katonákat, drónokat és fegyvereket zsákmányoltak Pakisztánban

Hajnali rajtaütés: terroristák mészároltak le katonákat, drónokat és fegyvereket zsákmányoltak Pakisztánban

Legkevesebb 12 pakisztáni katona és biztonsági ember vesztette életét szombaton az ország északnyugati, Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartományában a pakisztáni tálibok rajtaütésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vizsgálat indult: gyerekek biztonságát veszélyeztetik a mesterséges intelligencia barát chatbotok

Vizsgálat indult: gyerekek biztonságát veszélyeztetik a mesterséges intelligencia barát chatbotok

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

Erika Kirk shares photos of her husband's open casket after he was shot and killed in Utah on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 11:50
A Pilisben túrázók segítségét kérik az eltűnt nő megtalálásához
2025. szeptember 13. 11:40
Down-szindrómás embereknek nyílt lakóotthon a fővárosban
×
×
×
×