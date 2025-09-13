Íme, az iskolai mobilkorlátozás egyéves tapasztalatait – van meglepetés is

A napokban Gyermek(lélek)védelem új útjain címmel szakmai műhelykonferenciát rendeztek a Kopp Mária Intézetben. Az esemény nyitóbeszédét Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, valamint Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár tartotta meg, majd szakmai előadások következtek. Ezeken szó esett az iskolákban egy évvel ezelőtt bevezetett mobiltelefon-korlátozás tapasztalatairól, illetve általánosságban a gyermekek digitális védelméről, továbbá arról, hogy hogyan befolyásolja a fiatalok lelki egészségét a kábítószerek terjedése. A konferencián nem utolsó sorban kihirdették a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, amely keretében a fiatalok országszerte megismerkedhetnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek segíthetnek nekik a lelki egészségük fejlesztésében, illetve megvédésében – ismertette az InfoRádióban Fűrész Tünde.

A Kopp Mária Intézet a nyár folyamán egy reprezentatív kutatást is végzett a felnőtt lakosság körében az iskolai mobilmentesség bevezetéséről. A többség, 66 százalék úgy nyilatkozott, jónak tartja az intézkedést, sőt, a gyermekes szülők esetében ez a szám még magasabb, tízből nyolc szülő úgy nyilatkozott, hogy helyes döntés volt – ismertette az eredményt a KINCS elnöke. A korlátozás mellett az egyik fontos érv az volt, hogy a közösségek újra összekovácsolódjanak egy kicsit az iskolákban, hogy egymással foglalkozzanak a gyerekek a szünetekben, ne pedig a telefonjaikkal. A szülők válaszai alapján a valódi közösségek megerősödtek, amit a pedagógusok tapasztalatai is megerősítenek, miszerint a diákok már nem a telefonjaikat nyomkodják, hanem egymással játszanak, sportolnak. Tehát az egy éve bevezetett mobilmentesség – ami egyébként Európa számos országában megvalósult – képes volt megerősíteni a valódi közösségeket, az osztályközösségeket – hangsúlyozta a KINCS elnöke.

Fűrész Tünde elmondása szerint érdekes tapasztalata volt a kutatásnak, hogy a szülőknek a példamutatása nagyon fontos; ezzel a válaszadók 93 százaléka értett egyet, 90 százalék pedig úgy gondolja, hogy fontos, hogy a szülők tudatosabban álljanak ehhez a témához. Mindemellett viszont az is kiderült, hogy a felnőtteknél tízből hárman négy óránál többet mobiloznak egy napon belül, 30 százalék két-három órát, és ennél kevesebbet csak leginkább az idősebb korosztály – tette hozzá. A kutatás szerint a harminc év alatti fiataloknál pedig tízből hat fiatal nyilatkozott úgy, hogy minden nap négy óránál többet használja a telefonját.