Üveg a iskolai ételben, azonnal lépett a rendőrség

A történtekről először Bódog Zsolt önkormányzati képviselő számolt be a közösségi médiában. A település alpolgármestere, Matus Tibor megerősítette, hogy egy pedagógus vette észre a szennyeződést, és azonnal értesítette az önkormányzatot, a menzát üzemeltető céget, valamint a hatóságokat - írja a teol.hu.

A rendőrségi eljárás a hétfőn érkezett feljelentés nyomán indult el. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség további részleteket egyelőre nem hozott nyilvánosságra.

Az iregszemcsei iskola menzáján nem ez az első hasonló eset. 2024 tavaszán szintén üvegszilánkok kerültek a diákok ételébe. Abban az ügyben az ügyészség szándékos veszélyeztetés miatt emelt vádat az érintettek ellen, és a Tamási Járásbíróság éppen a legújabb eset idején, múlt szerdán tartott tárgyalást.

Fotónk illusztráció.