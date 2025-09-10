ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.31
usd:
336.05
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Üveg a iskolai ételben, azonnal lépett a rendőrség

Infostart

A Tamási Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást, miután a Tolna vármegyei település iskolájában ismét üvegszilánkot találtak az ebédbe. Az eset a múlt pénteken történt, és a rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az ügyben büntetőeljárás van folyamatban.

A történtekről először Bódog Zsolt önkormányzati képviselő számolt be a közösségi médiában. A település alpolgármestere, Matus Tibor megerősítette, hogy egy pedagógus vette észre a szennyeződést, és azonnal értesítette az önkormányzatot, a menzát üzemeltető céget, valamint a hatóságokat - írja a teol.hu.

A rendőrségi eljárás a hétfőn érkezett feljelentés nyomán indult el. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség további részleteket egyelőre nem hozott nyilvánosságra.

Az iregszemcsei iskola menzáján nem ez az első hasonló eset. 2024 tavaszán szintén üvegszilánkok kerültek a diákok ételébe. Abban az ügyben az ügyészség szándékos veszélyeztetés miatt emelt vádat az érintettek ellen, és a Tamási Járásbíróság éppen a legújabb eset idején, múlt szerdán tartott tárgyalást.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Üveg a iskolai ételben, azonnal lépett a rendőrség

rendőrség

menza

iregszemcse

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken

Szélsőségek napja az amerikai tőzsdéken

Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes ülésén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, ma reggel pedig emelkedéssel indultak a nyugat-európai tőzsdék, bár a lengyelországi dróntámadás miatt a délelőtt folyamán elolvadtak a plusszok. A magyar piacon több részvény is nagyot emelkedett, Amerika pedig vegyes képet mutat, több szélsőséggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne hagyd ki! Ezek a részvények uralhatják a következő évtizedet

Ne hagyd ki! Ezek a részvények uralhatják a következő évtizedet

A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson &amp; Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

'What's with Russia violating Polish airspace?' - Trump reacts to Moscow drone incursion on Nato ally

Moscow insists it did not plan to hit targets in Poland, after Warsaw says it shot down Russian drones in its airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 18:14
A magyar cégek 25 százaléka tervez létszámbővítést az év utolsó negyedévére
2025. szeptember 10. 17:50
„Úgy kell hozzáállni, hogy az öngyilkosság megelőzhető” – Rihmer Zoltán pszichiáter a világnapon
×
×
×
×