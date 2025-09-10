Megállíthatatlanul terjed a traffibox – mutatjuk az új sebességmérők helyét

Folytatódik a traffiboxok telepítése Magyarországon, ezúttal több Budapest környéki helyszínen jelennek meg új eszközök – írja a vezess.hu.

A traffiboxok továbbra is a jól ismert elven működnek: a dobozok helye fix, de folyamatosan változtatják, hogy éppen melyikben dolgozik sebességmérő készülék.

Szigetszentmiklóson hat, Dunaharasztiban öt, Szigethalmon három, míg Halásztelken és Taksonyban két-két helyszínen jelennek meg hamarosan a fix traffipaxok. A Dunaharaszti által kezdeményezett pályázat a legmagasabb, 250 millió forintos támogatási összeget nyerte el. Nemcsak a kamerák beszerelésére jut ebből a pénzből, hanem a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság egy új szolgálati autót is kap.