A MÁV lekapcsolt egy régi, közkedvelt szolgáltatást

Az Elvira menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt – ez a közlemény fogad a vasúttársaság sokak által használt szolgáltatása helyén.

A MÁV közlése szerint az Elvirával ellentétben az Emma nemcsak a vonatok követésére jó, hanem a Volán-buszok, a HÉV-ek és a BKK járatai is láthatók rajta. Ha jegyet akarunk vásárolni, akkor a jegy.mav.hu-ra irányít a rendszer.

Az Emma az elmúlt hetekben több új funkcióval is bővült. Külön ikon jelzi a késési biztosításban érintett, tehát az aktuálisan 20 percnél nagyobb késéssel közlekedő összes járatot, legyen szó akár vonatról, autóbuszról vagy éppen HÉV-ről. A MÁV további funkciókkal is bővíti majd az Emmát.