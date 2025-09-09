ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.22
usd:
334.11
bux:
102973.66
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Házi cincér
Nyitókép: Pixabay

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Infostart

Hamarosan elkezdik az életveszélyessé vált fonyódi kilátó bontását.

Szeptember 10-én kezdik bontani a kilátót, mert a faszerkezetet tönkre tették a házi cincérek és a farontó gombák. A fonyódi Várhegyi kilátóról 2021-ben derült ki, hogy életveszélyes, ezért le kellett zárni a látogatók elől. A bontást egy kaposvári cég végzi harminc nap alatt. A városvezetés célja, hogy néhány éven belül új panorámapont épüljön a helyén- tudta meg a sonline.hu.

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, melyik cég végezheti el a fonyódi Várhegyi kilátó bontását. A pályázatra öt ajánlat érkezett, ezek közül kettőt érvénytelennek nyilvánított a testület, így három érvényes maradt.

A testület végül egy kaposvári céget választott, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot – mondta a Sonline.hu kérdésére Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A város vezetője hangsúlyozta, a munkaterület átadását szeptember 10-ére tűzték ki. Alpintechnikával, apránként, gondosan megtervezve fogják elbontani a szerkezetet. A faanyagot a korábbi kezelések miatt veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani – emelte ki.

A bontás kizárólag a fa kilátót érinti, a mellette álló 40 méteres acéltorony megmarad. Új szerkezet legkorábban 2026–2027-ben épülhet, a város célja, hogy minél előbb új torony álljon a Várhegyen. A polgármester szerint Fonyód turisztikai arculatában a kilátók mindig is központi szerepet játszottak, a Sipos-hegyit például évente 15 ezer fizető vendég keresi fel.

Házi cincérek és farontó gombák végeztek a fonyódi Várhegyi kilátóval

Mint arról a lap beszámolt, a Várhegyi kilátót 2011-ben építették közel 80 millió forintos pályázati forrásból, de kiderült, hogy a fa szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg. A faanyag belülről pusztult, és a szakértők egyértelműen kimutatták, hogy a szerkezet életveszélyes, ezért kellett 2021-ben lezárni.

Az önkormányzat bírósági úton járt el a kivitelezővel szemben, és 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítéltek meg a városnak.

Kezdőlap    Belföld    Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

balaton

kilátó

fonyód

házi cincér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

A Kyiv Independent az elemzésében arról ír, hogy Oroszország idén nyáron összesen 1548 négyzetkilométernyi új területet foglalt el, ami több mint duplája a 2024 azonos időszakában megszerzett 659 négyzetkilométernek. Moszkva elsősorban kis gyalogsági egységek rohamjaival érte el mindezt, most pedig kulcsfontosságú ősz elé néznek a háborúzó felek, mielőtt a tél beköszöntével feltehetőleg lelassul az orosz előrenyomulás. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciók második fázisába léphet. Hétfőn az EU szakciós megbízottja, David O'Sullivan Washingtonba érkezett szakértői csapatával, hogy a közös fellépésről egyeztessen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 06:39
A káosz elkerülése érdekében változás jön a Népszínház utcában
2025. szeptember 9. 06:26
Három sávon át: mintha direkt akart volna karambolozni – videó
×
×
×
×