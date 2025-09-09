Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Szeptember 10-én kezdik bontani a kilátót, mert a faszerkezetet tönkre tették a házi cincérek és a farontó gombák. A fonyódi Várhegyi kilátóról 2021-ben derült ki, hogy életveszélyes, ezért le kellett zárni a látogatók elől. A bontást egy kaposvári cég végzi harminc nap alatt. A városvezetés célja, hogy néhány éven belül új panorámapont épüljön a helyén- tudta meg a sonline.hu.

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, melyik cég végezheti el a fonyódi Várhegyi kilátó bontását. A pályázatra öt ajánlat érkezett, ezek közül kettőt érvénytelennek nyilvánított a testület, így három érvényes maradt.

A testület végül egy kaposvári céget választott, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot – mondta a Sonline.hu kérdésére Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A város vezetője hangsúlyozta, a munkaterület átadását szeptember 10-ére tűzték ki. Alpintechnikával, apránként, gondosan megtervezve fogják elbontani a szerkezetet. A faanyagot a korábbi kezelések miatt veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani – emelte ki.

A bontás kizárólag a fa kilátót érinti, a mellette álló 40 méteres acéltorony megmarad. Új szerkezet legkorábban 2026–2027-ben épülhet, a város célja, hogy minél előbb új torony álljon a Várhegyen. A polgármester szerint Fonyód turisztikai arculatában a kilátók mindig is központi szerepet játszottak, a Sipos-hegyit például évente 15 ezer fizető vendég keresi fel.

Házi cincérek és farontó gombák végeztek a fonyódi Várhegyi kilátóval

Mint arról a lap beszámolt, a Várhegyi kilátót 2011-ben építették közel 80 millió forintos pályázati forrásból, de kiderült, hogy a fa szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg. A faanyag belülről pusztult, és a szakértők egyértelműen kimutatták, hogy a szerkezet életveszélyes, ezért kellett 2021-ben lezárni.

Az önkormányzat bírósági úton járt el a kivitelezővel szemben, és 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítéltek meg a városnak.