Brutális tűz: 60 katasztrófavédő küzdött a lángokkal órákon át - videó

Egyre több fiatal küzd manapság testképzavarral, ami nemcsak a táplálkozásukra, hanem a teljesítményükre is kihat. Erre a problémára kívánja felhívni a figyelmet a BioTechUSA az Együtt a Gyermekek Egészségéért programjával, amely során a diákok élményeken keresztül tapasztalhatják meg a mentális és fizikai egészség fontosságát és gyakorlati hasznát.