Észnél kell lenniük az autósoknak – felhívást tett a rendőrség

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §.-a, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26.§-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 8-án 8 órától 2025. szeptember 9-én 24 óráig a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére – írja közleményében a rendőrség.

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy türelmével és megértésével segítse a feladatokra kivezényelt rendőrök munkáját.