ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.88
usd:
335.16
bux:
103178.71
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Egy REpont hulladékvisszaváltó a MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.), a szelektív hulladékgyűjtést és a REpontokat népszerűsítő sajtótájékoztatóján Budakeszin 2024. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Örül a MOHU

Infostart / MTI

Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU REpont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt, ez meghaladja a társaság várakozásait és a nemzetközi tapasztalatokat is - közölte a MOHU Zrt.

Az első hat hónapban Magyarországon rekordszintre, 80 százalék fölé emelkedett a visszaváltási arány. A napi visszaváltás átlagos darabszáma 8-10 millió, de a nyáron egyes napokon a 15 milliót is meghaladta ez a szám. A tájékoztatás szerint 12 órás nyitvatartási időre vetítve másodpercenként átlagosan 200 darab a teljesítmény. A vásárlók 120 milliárd forint értékben igényeltek levásárolható utalványt a REpontokon.

A napi átlag alapján a MOHU partnereinek országszerte átlagosan 50 automatát kell üríteniük percenként.

Az italcsomagolások visszaváltása nem csupán a környezet védelme szempontjából fontos, de gazdasági haszonnal is jár a kiskereskedelmi partnerek számára. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot a rendszer indulása óta.

A tájékoztatás szerint az országszerte már mintegy 5 ezer helyszínen vehető igénybe a REpont-szolgáltatás. A MOHU célja a hálózat további bővítése, elsősorban a kistelepülések, kisboltok támogatása, valamint független visszaváltási pontok létrehozása vállalkozói közreműködéssel. Ezért a kisebb boltok, és az önkéntes csatlakozó partnerek számára szeptembertől a korábbinál jóval magasabb - több mint kétszeres - kezelési díjat fizet a MOHU.

Kezdőlap    Belföld    Örül a MOHU

üvegvisszaváltás

mohu repont

mohu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig jó hangulatban indult a nap Európában, és Amerikában is emelkedést láthatunk.  A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezte, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, melyek ezúttal is nagyobb kilengéseket hoztak a piacokra, ugyanis a várthoz képest jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban az év 8. hónapjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

By the time Sonia Silva arrived at the stop, the funicular had crashed and her friend Sandra was dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 19:52
Pénteki nyár a Balaton felé: torlódás az M7-esen
2025. szeptember 5. 19:41
Csipogott a Balatonnál ellopott telefon, felgyújtotta ijedtében a tettes
×
×
×
×