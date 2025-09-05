Örül a MOHU

Az első hat hónapban Magyarországon rekordszintre, 80 százalék fölé emelkedett a visszaváltási arány. A napi visszaváltás átlagos darabszáma 8-10 millió, de a nyáron egyes napokon a 15 milliót is meghaladta ez a szám. A tájékoztatás szerint 12 órás nyitvatartási időre vetítve másodpercenként átlagosan 200 darab a teljesítmény. A vásárlók 120 milliárd forint értékben igényeltek levásárolható utalványt a REpontokon.

A napi átlag alapján a MOHU partnereinek országszerte átlagosan 50 automatát kell üríteniük percenként.

Az italcsomagolások visszaváltása nem csupán a környezet védelme szempontjából fontos, de gazdasági haszonnal is jár a kiskereskedelmi partnerek számára. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot a rendszer indulása óta.

A tájékoztatás szerint az országszerte már mintegy 5 ezer helyszínen vehető igénybe a REpont-szolgáltatás. A MOHU célja a hálózat további bővítése, elsősorban a kistelepülések, kisboltok támogatása, valamint független visszaváltási pontok létrehozása vállalkozói közreműködéssel. Ezért a kisebb boltok, és az önkéntes csatlakozó partnerek számára szeptembertől a korábbinál jóval magasabb - több mint kétszeres - kezelési díjat fizet a MOHU.