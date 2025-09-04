ARÉNA
Budapest, 2023. mĂĄrcius 12.A Richter Gedeon Nyrt. gyĂłgyszeripari cĂŠg logĂłja a kĂŠmiai kutatĂłlaboratĂłriuma elĹtt KĹbĂĄnyĂĄn, a GyĂśmrĹi Ăşton. A hĂĄttĂŠrben balra az ĂŠpĂźlĹ, szerkezetkĂŠsz Ăşj szĂŠkhĂĄz ĂŠpĂźlete. Eredetileg Richter Gedeon gyĂłgyszervegyĂŠsz 1901-ben megvĂĄsĂĄrolta Budapesten az ĂllĹi Ăşton a Sas patikĂĄt. A csalĂĄdi vĂĄllalat 1923-ban alakult rĂŠszvĂŠnytĂĄrsasĂĄggĂĄ. A mĂĄsodik vilĂĄghĂĄborĂş utĂĄn a gyĂĄrat ĂĄllamosĂ­tottĂĄk, nevĂŠt KĹbĂĄnyai GyĂłgyszerĂĄrugyĂĄrra vĂĄltoztattĂĄk, azonban kĂźlfĂśldĂśn a a Richter Gedeon VegyĂŠszeti GyĂĄr Rt. cĂŠgnevet hasznĂĄltĂĄk, ami kĂŠsĹbb ĂĄltalĂĄnossĂĄ vĂĄlt.
Nyitókép: MTI/MTVA/bizományosi: Róka László

Kozma Róbert: a háziorvosok sokszor méltatlanul mellőzöttek, ezért is szól nekik a Richter Érdemérem Díj

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója az InfoRádióban elmondta, a díj 2022 óta valódi szakmai elismeréssé nőtte ki magát, fiatal és veterán orvosok egyaránt benyújtják a pályázatukat. Ráadásul idén már orvospárosok is pályázhatnak.

Negyedik alkalommal hirdeti meg a szakmai elismeréssel és kategóriánként kétmillió forint díjazással járó Richter Érdemérem Díjat a háziorvosok körében a Richter Gedeon Nyrt. A vállalat célja, hogy elismerje a hazai alapellátásban dolgozó háziorvosok szakmai tevékenységét és elhivatottságát – hangsúlyozta Kozma Róbert, a Richter belföldi értékesítési és marketing igazgatója.

„2022-ben indította el a Richter a Richter Érdemérem Díjat azzal a céllal, hogy elismerje a hazai orvosokat, orvostársadalmat. Tette ezt a háziorvosokkal együttműködve, hiszen ők, ahogyan az alapellátás kifejezés is sugallja, az egészségügy alapját nyújtják, munkájuk pedig néha méltatlanul alulértékelt. Ezt is szerettük volna ilyen módon díjazni” – mondta az InfioRádióban a gyógyszeripari vállalat belföldi értékesítési és marketing igazgatója.

Kozma Róbert arról is beszélt, hogy az idei évben újdonság is van, ugyanis amellett, hogy minden hazai praxissal rendelkező háziorvos pályázhat,

2025-ben lehetőség van rezidens–mentor párospályázat beadására is, és a rezidens, illetve az őt mentoráló idősebb orvos megosztva kapja majd a díjat.

Az igazgató úgy véli, az orvostársadalom szakmai elismerésként tekint a Richter Érdemérem Díjra, amit a visszajelzések is igazolnak, hiszen szenior, nagy tapasztalattal rendelkező háziorvosok és fiatal orvosok is egyaránt benyújtják a pályázatukat a három kategóriában:

  • tudomány és innováció
  • prevenció
  • betegkommunikáció

Kozma Róbert megemlítette, mindegyik pályázatot szakmai zsűri értékel, melyben a Magyar Orvosi Kamara, az Egészségügyi Szakmai Kollégium és egy háziorvos is képviseli a szakmát. „Ez szavatolja, hogy egyértelműen szakmai döntés születik a végén” – szögezte le.

A pályázatokat a richtererdemerem.hu weboldalon lehet benyújtani október 12-én éjfélig. Az oldalon minden kapcsolódó információ elérhető, a zsűri döntését követően pedig nyilvánosan adják át a díjakat a nyerteseknek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kozma Róbert: a háziorvosok sokszor méltatlanul mellőzöttek, ezért is szól nekik a Richter Érdemérem Díj

