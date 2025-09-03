Változik az orvosi beutalók rendszere októbertől – a nap hírei

Változik az orvosi beutalók rendszere októbertől. Egy friss törvénymódosítás alapján ezentúl a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell. A jelenlegi rendszerben a visszarendeléshez, ha arra a páciens 3 hónapon belül jelentkezik be, nem kell új beutaló.

Rekord összegű személyi hitelt vettek fel egy hónap alatt a magyarok. Az összeg először lépte át a 100 milliárd forintot júliusban, miközben a teljes lakossági hitelezés is rekordot döntött. Minden lakossági hiteltípust figyelembe véve a bankok 311 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek.

Leemelt 4,5 milliárd forintot a főváros számlájáról az államkincstár – közölte a Magyar Hanggal Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az inkasszó annak a következménye, hogy a bíróság a Magyar Államkincstár javára döntött jogerősen másodfokon.

Fizetéskalkulátort hozott létre a Tisza Párt. Az ellenzéki párt elnöke azt mondta: a kalkulátor segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy havonta mennyivel marad több pénze a TISZA-kormány adócsökkentése után. Magyar Péter ígérete szerint a TISZA az adócsökkentés kormánya lesz.

Az Otthon Start program 3 százalékos kamatát polgárjogi szerződés garantálja a teljes futamidőre a hitelfelvevőknek, abba utólag nem lehet belepiszkálni – jelentette ki a Miniszterelnökség államtitkára. Panyi Miklós az Inforádió Aréna című műsorában hozzátette ugyanakkor azt is, hogy ha jön egy új kormány, az dönthet úgy, hogy a programot nem folytatja, de ez a megkötött ügyleteket nem fogja érinteni.

Jelentős gazdaságélénkítő hatást vár a 3 százalékos hitelprogramtól az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koji László azt mondta: jelenleg mélyponton van a magyar építőipar, de hatalmas az érdeklődés az Otthon Start program iránt, így várhatóan 2026-ban megduplázódhat a lakásmegrendelések száma.

Feltételes közbeszerzési eljárást indított a Rákos-patak menti kerékpáros útvonal tervezésére a BKK. Az út 4 budapesti kerület közlekedési feltételeit javíthatja.

Moszkvába hívta az orosz elnök tárgyalni az ukrán elnököt. Vlagyimir Putyin azonban ismételten kétségbe vonta, hogy az ukrán alkotmány szerint Volodimir Zelenszkij legitim államfő-e. Mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státusában a semmibe vezető út. Kijev elfogadhatatlannak minősítette a javaslatot. Az ukrán külügyminiszter szerint a csúcstalálkozó rendezésére legalább 7 ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett.

Ismét heves légitámadás érte Ukrajnát. Az orosz hadsereg 150 drónt és rakétát vetett be. Kijev külvárosában, illetve Zaporizzsjában és Herszonban is civilek vesztették életüket.

Ukrajna lett az első ország a világon, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz azért, hogy a drónrajok összehangoltan tudják végrehajtani műveleteiket a harctéren – írja a Wall Street Journal. Katonai szakértők szerint ez a megoldás a drónháborúk következő fejlettségi szintjét jelenti.

A Borsonline beszámolója szerint újabb kárpátaljai magyar férfit hurcoltak el ukrán sorozótisztek Makkosjánosiban, bár hivatalos felmentése volt beteg édesanyja ápolása miatt. A férfit az utcán igazoltatták, és mivel nem volt nála az igazolás, a rendőrök letartóztatták, és nem engedték, hogy hazamenjen a dokumentumért.

Merényletet tervezett a Hamász palesztin terrorszervezet az izraeli nemzetbiztonsági miniszter ellen, de sikerült azt megakadályozni - közölte az izraeli belbiztonsági szolgálat. Az elfogott gyanúsítottak a pilóta nélküli repülőeszközökre szerelt robbanószer segítségével akartak végezni a miniszterrel.

Németországban 1 éves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza minden állampolgár számára a Bundestag fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa. A szolgálat kiterjedne mentőszolgálatokra, kulturális és sporttevékenységekre, valamint önkéntes munkára.

Montenegró arra készül, hogy 2028-ban egyszerre csatlakozik az Európai Unióhoz és vezeti be a közös fizetőeszközt – közölte az ország elnöke a bledi Stratégiai Fórumon. Montenegró már régóta az eurót használja fizetőeszközként.

Megszavazta az új kormányt a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje, miután a korábbi miniszterelnök két hete lemondott. Az új kormányfő Savo Minic lett, akit Milorad Dodik elnök javasolt, annak ellenére, hogy 6 évre eltiltotta a szövetségi bíróság.

Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. A tárcavezető kiemelte, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal építése év végére befejeződik.

Elektromos autókat fog gyártani a Toyota Csehországban. A japán konszern beruházásának értéke 680 millió euró. A Toyotának ez lesz az első elektromos járműveket gyártó üzeme Európában.

Gyorsított felülvizsgálati eljárást kér a szövetségi Legfelsőbb Bíróságtól az amerikai elnök azután, hogy a fellebezési bíróság törvénytelennek minősítette a nemrég bevezetett vámok többségét. A testület szerint nem áll fenn a hivatkozásként említett gazdasági vészhelyzet, ezért az intézkedések érvénytelenek.

További katonai műveleteket helyezett kilátásba a drogkartellek ellen az amerikai védelmi miniszter. Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet megtámadott egy Venezuelából induló, fedélzetén jelentős mennyiségű drogot szállító hajót, és a támadásban 11 embert megöltek.

Szülői felügyeleti rendszert vezet be a ChatGPT-nél az OpenAI, miután egy amerikai család pert indított a cég ellen gyermekük halála miatt. A 16 éves fiú szülei szerint a ChatGPT részletes utasításokat adott gyermeküknek az öngyilkossághoz, ezért indítottak pert.

Gyorsan töredezik és hamarosan elolvad a világ legnagyobb jéghegye, veszélyeztetve a térségben közlekedő hajókat. Az A23a 40 éve vált le az Antarktiszról és északra sodródik. Tömegét az év elején még csaknem egy trillió tonnára becsülték, mostanra eredeti nagyságának kisebb, mint a felére zsugorodott.