Bajba kerülhet Budapest: úgy tűnik, mégis inkasszózhat 10 milliárdot az állam

Elutasította másodfokon a Fővárosi Önkormányzat által a szolidaritási hozzájárulás befizetésével kapcsolatban benyújtott jogvédelmi kérelmet a Fővárosi Ítélőtábla – írta meg a Portfolio Nagy Márton miniszter Facebook-bejelentésére hivatkozva. „A Magyar Államkincstár a tegnapi napon vette kézhez a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését” – írta kedden Nagy Márton, hozzátéve: „az Ítélőtábla a Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította és megállapította, hogy azonnali jogvédelem vizsgálata során az állított sérelemnek ténylegesen fenn kell állnia, az nem lehet hipotetikus. A törvényen alapuló fizetési kötelezettség teljesítése, a törvények betartása közérdek.”

Karácsony Gergely főpolgármester még május végén úgy fogalmazott,

a központi költségvetésbe befizetendő összegek olyan mértékben terhelik meg Budapest költségvetését, hogy a főváros működőképessége kerülhet veszélybe.

A hozzájárulás befizetésével kapcsolatban kialakult vitában elsőfokon még helyt adott a Fővárosi Törvényszék a főváros keresetének. Az ítélet értelmében a Magyar Államkincstár júniusban visszautalt 10 milliárd forintot a főváros számlájára, amelyet előzőleg májusban a szolidaritási hozzájárulás jogcímén inkasszáltak.

A Magyar Államkincstár már az elsőfokú döntés után már jelezte, fellebbezni tervez. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezt úgy kommentálta: az inkasszálás nem közigazgatási eljárás, hanem az adóbeszedés egyik módja – azzal szemben tehát nem lehet jogvédelmet gyakorolni.

A mostani, másodfokú ítélet kimondta, az azonnali jogvédelemre irányuló kérelem csak akkor megalapozott, ha ténylegesen fennálló sérelemre vonatkozik. A hipotetikus veszélyre, tehát az esetleges csődre ez nem érvényes. A jogvita a főváros és a kormányzat között akár a Kúriáig is elmehet.