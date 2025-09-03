Rendőrök is beugrottak a budapesti drogpartira – kemény videó a rajtaütésről

Az ablakon keresztül próbáltak megszabadulni a kábítószertől, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek egy VII. kerületi lakásban augusztus 29-én késő este.

Az erzsébetvárosi nyomozók és a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai egy Dózsa György úti ingatlanban kilenc embert találtak, köztük két feltételezett dílert és hét fogyasztót - olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

A pánikszerű próbálkozás azonban hiábavaló volt: Ivó, a rendőrség kábítószer-kereső kutyája pillanatok alatt kiszagolta a rejtegetett anyagot és az eszközöket.

A 34 éves N. Istvánt és a 27 éves D. Ibolyát kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A többiektől mintát vettek, a lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.

A nyitókép illusztráció.