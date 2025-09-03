ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Nyugdíjszigorítás jön: sokan nem örülnek majd

Infostart

Az élettársi kapcsolatban élők számára szigorú feltételekhez kötött az özvegyi nyugdíj, ráadásul 2026-tól még nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz. A jogosultság igazolásához elengedhetetlen a hivatalos dokumentumok beszerzése, különben a túlélő fél könnyen eleshet ettől a fontos anyagi segítségtől.

Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén – írja heti hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő, akit a Pénzcentrum idéz.

Jelenleg a szabályozás szerint akkor járhat ilyen ellátás, ha az élettársak legalább egy éve megszakítás nélkül együtt éltek, és gyermekük is született, vagy ha gyermek nélkül, de tíz éve folyamatosan közös háztartásban élnek. Fontos kizáró körülmény azonban, hogy aki az együttélés időszakában már részesült özvegyi nyugdíjban, az nem jogosult újra ilyen ellátásra.

A jelenlegi keretek 2026. július 1-jétől tovább szigorodnak.

Ekkortól ugyanis az is kizárja az élettársi özvegyi nyugdíj megállapítását, ha az élettársnak vagy az elhunytnak a halál időpontjában más személlyel fennálló házassága volt. Ez a feltétel csak a 2026. július 1-jén vagy azután elhunyt élettársak esetén érvényes, a korábban bekövetkező haláleseteknél még nem.

Az élettársi kapcsolat bizonyítása kiemelt jelentőséggel bír az özvegyi nyugdíj elbírálása során. A legkézenfekvőbb bizonyíték az azonos lakcím igazolása lakcímkártyával vagy hatósági bizonyítvánnyal. Ha ez nem áll rendelkezésre, közjegyző előtt tett nyilatkozattal is igazolható az együttélés ténye és kezdete.

Lehetőség van továbbá az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER) történő regisztrációra is, ám ebben az esetben nincs mód visszamenőleges dátum megjelölésére. Emiatt az özvegyi nyugdíj szempontjából továbbra is a közjegyzői nyilatkozat a legbiztosabb megoldás.

Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
