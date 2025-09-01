Iskolakezdés és ráncfelvarrás: Karácsony Gergely számot adott a budapestieknek

Karácsony Gergely egy, a közösségi oldalára vasárnap feltöltött videóban tájékoztatás adott arról, hogy a fővárosban közlekedők a nyári iskolaszünet alatt miért találkoztak olyan sok forgalomkorlátozással és lezárással.

„Budapest a közös otthonunk, és bár mindannyian utáljuk a lakásfelújítást, időnként a saját otthonunkat is felújítjuk, úgyhogy Budapestre is ráfért egy kis ráncfelvarrás” – fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve: ezekre a munkálatokra jellemzően nyáron kerül sor annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb problémát okozza városban élőknek. „Tudom, hogy így is kellett a türelmetek, amiért végtelenül hálás vagyok” – tette hozzá.

Karácsony Gergely az elvégzett munkát részletezve elmondta: a Budapest Közút betömött 4 ezer kátyút, valamint 42 ezer négyzetméter területen újította meg a burkolatokat; többek között az Alkotás úton, a Róna utcában, a Pusztaszeri úton, a Szabadkai úton és az Astoria csomópontnál – sorolta. Fontos burkolatjavítás történt továbbá az Árpád-, a Rákóczi- és a Gubacsi hídon.

Kiemelte: megújult a 4-es, 6-os villamos legforgalmasabb szakasza, a Jászai Mari tér környékén, ennek köszönhetően gyorsabba és csendesebben közlekedhetnek a Combinók, de további felújítások is történtek Budán és Pesten egyaránt. Megjegyezte, a 61-es villamos vonalának a megújítása jelenleg is zajlik. „És készült egy csomó új védett bringasáv”.

A Flórián téri felüljáró korszerűsítését illetően emlékeztetett, hogy a bontások után derült ki, hogy nagyobb a műszaki probléma, mint előzetesen gondolták, ezért a felújítás tovább fog tartani, de szinte minden más tervezett munkával végeztek Budapesten.

A nyáron tizenegy új, alacsonypadlós és klímás CAF-villamos állt forgalomba Budapesten, és folyamatosan érkeznek a további járművek is. Már 25 új Mercedes-busz is forgalomba állt, de a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt fognak lecserélni.

A Fővárosi Vízművek az elmúlt hónapokban közel másfél kilométernyi vízvezetéket újított fel, és a Főtáv is megkezdte a fejlesztéseket és karbantartásokat a távhőrendszer folyamatos, biztonságos és energiahatékony működéséhez.