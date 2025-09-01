ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

A Terrorelhárítási Központ mesterlövészét várják Pilisvörösvárra, nagy a baj

Infostart / MTI

Kigyulladt egy könnyűszerkezetes, mintegy ezer négyzetméteres raktár hétfőn Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút mellett - tájékoztatott a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A lángok a főút 16-os kilométere közelében csaptak fel, a kigyulladt épületben mezőgazdasági gépeket, illetve műtrágyát tárolnak.

Az esethez több fővárosi hivatásos tűzoltóegységet, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, továbbá a pilisvörösvári és a pilisszentiváni önkéntes tűzoltókat riasztották.

A tűzoltóknak mostanra hét habosított vízsugárral sikerült körülhatárolniuk a tüzet.

Csámpai Attila szóvivő tájékoztatása szerint a tűz lakott területet és a 10-es főút forgalmát nem érinti, de a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk.

Harminc méteres sugarú körben biztonsági körzetet alakítottak ki, erre a területre csak a tűzoltók léphetnek be.

A lángoló épületből sikerült kihozni egy szén-dioxidot tartalmazó palackot, míg egy másik palackot kívülről vízsugárral folyamatosan hűtenek. A katasztrófavédelem várja a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét, aki szükség esetén képes a palackot hatástalanítani.

