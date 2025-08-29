ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Pest County, Hungary - July 31, 2024: Entrance gate to the Budapest Zoo and Botanical Garden
Nyitókép: Salvador-Aznar/Getty Images

Állatkertek Éjszakája: most be lehet pillantani a rejtélyes és veszélyes kulisszák mögé is

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Ma van az Állatkertek éjszakája, amikor is a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségéhez tartozó intézmények közül országszerte tíz helyen várják különleges esti programokkal a nagyközönséget – tudta meg az InfoRádió Hanga Zoltántól, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjétől.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben péntek este 18 órakor a szokásos módon bezárják a kapukat, csakhogy ezúttal az állatkertek éjszakáján 19 órakor újra megnyit a főbejárat, az elefántház, valamit. a körhinta melletti kapu is, és ismét várják a vendégeket. A pénztár 21.30-ig lesz nyitva, míg az állatkert éjfélig.

„Nem úgy kell elképzelni az állatkertek éjszakáját, hogy a nappaliakkal azonos látnivalókat lehet egy az egyben látni, csak éppen esti időszakban, hanem az állatkertnek a nappalitól eltérő arcát lehet ilyenkor megismerni” – mondta Hanga Zoltán. A szóvivő azt is megemlítette, hogy

érdemes tömegközlekedéssel érkezni, mert az esti belépővel éjjel egyig díjmentesen lehet utazni a BKK-járatain, és az M1-es földalatti is hosszabbított üzemidővel 0 óra 45 percig közlekedik majd.

Az esti időszakban sok állat másként viselkedik, mint a normál látogatási időben, a szóvivő a hím oroszlánt említette, amely ilyen „koncertet” ad, a hangjával kijelöli a területét, hogy ameddig az oroszlánüvöltés elhallatszik, az az ő területe. De sok olyan extra program is várja az érdeklődőket, amely nappal nem szokott lenni, „ilyenkor még inkább közel lehet kerülni bizonyos állatokhoz, vagy pedig jobban be lehet látni az állatkerti kulisszák mögötti rejtett és nagyon izgalmas világba” – tette hozzá.

Néhány állatot meg is lehet simogatni,

így például a Dél-Amerikában élő rágcsáló, a nagymara egyik példányát, a barátságos Fügét megsétáltatják a gondozók, de ezenkívül lesz még tízféle élményprogram, így például oroszlánfóka-tréning, elefántbemutató, nagymacska-látványetetés, tevebemutató, óriásvidra-látványetetés, kígyótalálkozóm sőt búvárok merülnek majd a cápák közé is. 19 helyszínen folyamatos programok lesznek,így bátorságpróba, szelfibox, éjszakai jövendölés, kertészkedés, interaktív bonszaibemutató, arcfestés, kreatív kézművesház és tűzoltó-bemutató is szerepel a választékban. Lesz fényfestés az állatkert több pontján, és egész este működik a vurstlizóna, benne a több mint 110 éves körhintával.

Az este folyamán lesznek ismeretterjesztő előadások is, ahol azt is elárulják, hogyan dolgoznak különböző veszélyeztetett fajok megmentésén vagy a vadállatmentésben, mert tavaly több mint 2600 mentett állat kapott második esélyt az állatkert állatmentő központjában, ami most az állatkertek éjszakáján az eddigi programhelyszín is lesz.

állatkertek éjszakája

hanga zoltán

fővárosi állat- és növénykert

