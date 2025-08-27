Veszélyben a Tiszántúl élővilága, rohamosan terjed egy Amerikából származó növény

Az enyhe tél és a forró, elnyújtott vegetációs időszak kedvez a szubtrópusi–trópusi eredetű növényfajoknak, amelyek így versenyelőnybe kerülnek az őshonos növényekkel szemben. A klímaváltozás hatására Magyarországon is egyre inkább elterjednek az olyan invazív fajok, mint például a nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora). Az Amerikából származó növény komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat – írja Jakab Gusztáv biológus, ökológus, természetfotós Facebook-bejegyzése alapján a 24.hu.

A nagyvirágú tóalma eredetileg Amerika trópusi és szubtrópusi területein volt honos, de dísznövényként behozták Európába is, ahol főleg kerti tavak mellé telepítették. Csakhogy nagyon elszaporodott, és ma már a Tiszántúlon is elterebélyesedett. A biológus a Körös menti síkon, Békés város közelében, a Gyepes-érnél készített fotókat a növényről és környezetéről.

Jakab Gusztáv felidézte, hogy egykor fajgazdag, tündérfátylas, sulymos hínárnövényzet borította ezt a területet.

Ez a gazdag ökoszisztéma azonban néhány év alatt teljesen megsemmisülhet.

Figyelmeztetett, hogy a tündérfátyol, a sulyom és a pongyola rence már el is tűnt, pedig korábban tömegesen fordultak elő a Tiszántúl ezen részén. Úgy véli, a természeti kár milliárdos nagyságrendű.

Az ökológus megjegyezte: a nagyvirágú tóalma terjedése alapjaiban alakítja át a vizes élőhelyek ökológiáját. Nagyon gyorsan növekszik, és a sűrű, úszó szőnyegeivel elnyomja az őshonos hínár- és parti növényzetet, csökkentve a fajgazdagságot és az élőhelyek változatosságát. Ráadásul ha a nagyvirágú tóalma ellepi a vízfelszínt, akkor gátolja a fény bejutását és a szükséges gázcserét, amivel oxigénhiány alakul ki. Ez a halak és más vízi élőlények pusztulásához vezethet. Emellett az Amerikából származó növény elterjedése lassítja a vízáramlást, elősegíti a feliszapolódást, és felborítja a tápanyag-körforgalmat, ami hosszabb távon a teljes helyi ökoszisztéma működését veszélyezteti.

Lehetséges megoldásként felmerülhet, hogy gyéríteni kellene a nagyvirágú tóalmát, csakhogy az irtása rendkívül macerás és költséges. Jakab Gusztáv figyelmeztetett:

a faj további terjedése elkerülhetetlen, ami súlyos következményekkel járhat a Körösök teljes vízrendszerében és további hazai vízrendszerekben is.

Nem csak ökológiai probléma áll fenn. Az öntözőrendszerekben ugyanis a csatornák elzáródását is okozhatja az elburjánzó nagyvirágú tóalma, ami akadályozná az öntözéses növénytermesztést. A biológus szerint a hatóságok nem halogathatják tovább a szükséges intézkedéseket, mert annak súlyos gazdasági következményei lehetnek, sőt véleménye szerint a turizmus és a horgászat is jelentős károkat szenvedhet.