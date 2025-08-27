ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.44
usd:
342.89
bux:
104926.8
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BKK

Ne rutinból közlekedjünk Terézvárosban, figyelmeztet a BKK

Infostart

A Terézvárosi Fesztivál megrendezése miatt csütörtök éjféltől vasárnap 16 óráig lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönd között, a korlátozás érinti a közösségi közlekedést is.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az említett időszakban a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 979-es autóbuszok mindkét irányban módosított útvonalon, az Andrássy út helyett az Izabella utcán és a Podmaniczky utcán közlekednek. A Hősök tere, a Bajza utca és a Kodály körönd megállók helyett mindkét irányban a 76-os trolibusz Ferdinánd híd (Izabella utca) megállójában, a Podmaniczky utcában a Dózsa György útnál létesített Honvédkórház (Hősök tere M) ideiglenes megállóhelyen, valamint a 72-es trolibusz Szinyei Merse utca megállóhelyén állnak meg – ismertették.

A 979A éjszakai járat pénteken és szombaton éjszaka a Hősök tere helyett csak az Oktogonig közlekedik – tették hozzá.

Az utazás megtervezéséhez a BKK az új BudapestGO alkalmazást ajánlja.

Kezdőlap    Belföld    Ne rutinból közlekedjünk Terézvárosban, figyelmeztet a BKK

bkk

fesztivál

andrássy út

forgalomkorlátozás

terézváros

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Az Orlen Upstream Norway és partnerei sikeresen befejezték a norvég tengeri Ormen Lange gázmező fejlesztésének harmadik fázisát, amely a vállalat közlése szerint jelentősen növeli a mező termelési kapacitását - számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 15:06
KRESZ-tanulságok egy brutális e-rollerbaleset után: sebességcsökkentés, sisak, mellény, szabványok...
2025. augusztus 27. 14:54
Kiderült, meddig lesz még borzalmas bűz Budapesten
×
×
×
×