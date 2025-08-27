ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Jelentős változás jön a bankszámláknál, most sokat lehet spórolni

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között. Az új eszközzel az MNB segítséget nyújt a háztartások banki költségeinek csökkentésében és erősíti a bankok közötti piaci versenyt.

A Magyar Nemzeti Bank új publikációban teszi átláthatóbbá az ügyfelek számára a számlacsomagok árazását, egyszerűsíti a költségeik összehasonlíthatóságát, ezáltal támogatja az ügyfeleket abban, hogy a számukra legolcsóbb szolgáltatásokat megtalálják.

„A számlacsomagok éves pénzforgalmi költségeit az MNB hét ügyféltípusra számítja ki, így mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz leginkább hasonlító profilt és a számára elérhető számlacsomagokat költség szerint növekvő sorrendben. A publikáció tartalmazza az összes hazai bank jelenleg forgalmazott szolgáltatáscsomagját, így az ügyfelek minden fizetési szokás esetén több, mint 60 számlacsomag közül választhatnak” – mondta az InfoRádió kérdésére Varga Lóránt, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi főosztályának vezetője.

Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős, akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.

„Az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz” – emelte ki Varga Lóránt.

Ezen felül az MNB és a Magyar Bankszövetség megállapodása szerint mindenki számára elérhető ingyenesen alapszámla addig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem csökken. Az alapszámla minden lényeges pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz. Tudatos számlahasználattal és számlaválasztással jelentősen csökkenthetők lennének a banki költségek, az ügyfelek akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak.

Egy számláját vegyesen használó ügyfél, aki jövedelmének körülbelül felét készpénzzel, felét pedig elektronikus fizetéssel költi el, már évi 2200 forintért is találhat magának számlát. Egy digitális ügyfélnek, aki a lehető legtöbb helyzetben elektronikusan fizet, akár 0 forint is lehet az éves banki költsége.

A banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek január 31-ig kapták meg egyéni éves díjkimutatásukat hitelintézetüktől. A díjkimutatás tartalmazza a bankszámlához igénybe vett szolgáltatásokat, tranzakciókat és azok díjait, így azok alapján könnyen megismerhetik az ügyfelek saját éves költségeiket. Ezeket pedig egyszerűen összehasonlíthatják az MNB által publikált számlaköltség adatokkal. Ha pedig részletesebben is megismernék a fizetési szokásaikhoz illeszkedő ajánlatokat, az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazásában személyre szabott számításokat készíthetnek. Fontos, hogy a költségek csökkentéséhez az ügyfelek jelentős részének még bankot sem kell váltania, elég egy másik számlacsomagra átszerződni a bankján belül. Emellett további jelentős költség takarítható meg azzal, ha az elérhető szolgáltatásokat körültekintőbben használják az ügyfelek.

költségek

összehasonlítás

bankszámla

magyar nemzeti bank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között. Az új eszközzel az MNB segítséget nyújt a háztartások banki költségeinek csökkentésében és erősíti a bankok közötti piaci versenyt.
