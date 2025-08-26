ARÉNA
Nyitókép: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Lerohanta a dinnyéseket a fogyasztóvédelem

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó ellenőrzési akciót indított a nyári szezonban, amelynek középpontjában a görögdinnyék álltak. Az InfoRádió Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét kérdezte.

A szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomonkövethetőségét vizsgálták a nagykereskedőktől kezdve a kiskereskedelmi láncokon át egészen az út menti árusítóhelyekig - mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbert hozzátette: a cél az volt, hogy a fogyasztók biztonságos, kifogástalan termékekhez jussanak, miközben a tisztességesen működő piaci szereplők érdekei is védelmet kapjanak.

Az ellenőrzések során összesen 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, 426 hazai és 132 import tételt ellenőriztek. Az akció eredményeként 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint értékben. Az ellenőrzés keretein belül 308 kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni, két nyomonkövethetetlen tétel miatt.

A szezon elején jellemzően még az import, főként Görögországból és Olaszországból származó görögdinnyék domináltak a piacon, míg a nyár előrehaladtával fokozatosan növekedett a hazai termékek aránya.

"A minőség összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor egy görög tételt éretlenség miatt kellett kivonni a forgalomból." Akadt probléma is: az egyik legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánc központi raktárában egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak a szakemberek, emiatt több mint 16 millió forintos bírságot szabtak ki - mondta a kommunikációs vezető.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a leggyakrabban előforduló hiányosság a nem megfelelő vagy hiányzó jelölés volt, legfőképp a származási ország és a minőségi osztály feltüntetésének elmaradása a címkékről.

A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó kérdésre Eitmann Norbert azt válaszolta, hogy a vizsgálatok során mind a hazai, mind az import minták, a még folyamatban lévő néhány eredményt leszámítva megfelelőnek bizonyultak.

Az NKFH és a kormányhivatalok szakemberei a dinnyékkel már idén nem foglalkoznak, de a jövőben is folytatják az idényjellegű ellenőrzéseket, hogy a fogyasztók asztalára kizárólag biztonságos, megfelelő minőségű és nyomonkövethető termékek kerüljenek - hangsúlyozta a hatóság képviselője.

