2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: Unsplash

Kis híján balesetet okozott az M7-esen a pánikkormányzás – videó

Infostart

Az esetet egy forgalomfigyelő kamera is rögzítette, az MKIF pedig levonta a tanulságot.

„A mai esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet” – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF Zrt. az általuk közzétett videó kapcsán.

A felvételen először az látszik, hogy az M7 autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekednek az autók. A belső sávban érkezik egy fekete jármű, mely szépen lassan lehajt a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékeli, hirtelen elrántja a kormányt.

Emiatt az autó hátulja kibillen, a sofőr próbálja megfogni és visszahozni, de sajnos így is megtalálja a belső szalagkorlátot, majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen egyenesen a külső szalagkorlátnak ütközik és ott megáll.

Mint írják, nem sokon múlt, hogy a külső sávban érkező motorost elsodorja a becsapódó autó.

A vállalat külön köszönetet mond azoknak, akik a balesetet látva azonnal megálltak segíteni.

Az MKIF a poszt lezárásaképpen azt tanácsolja, hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó (a városi tempóhoz képest) máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
