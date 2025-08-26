Kis híján balesetet okozott az M7-esen a pánikkormányzás – videó

„A mai esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet” – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF Zrt. az általuk közzétett videó kapcsán.

A felvételen először az látszik, hogy az M7 autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekednek az autók. A belső sávban érkezik egy fekete jármű, mely szépen lassan lehajt a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékeli, hirtelen elrántja a kormányt.

Emiatt az autó hátulja kibillen, a sofőr próbálja megfogni és visszahozni, de sajnos így is megtalálja a belső szalagkorlátot, majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen egyenesen a külső szalagkorlátnak ütközik és ott megáll.

Mint írják, nem sokon múlt, hogy a külső sávban érkező motorost elsodorja a becsapódó autó.

A vállalat külön köszönetet mond azoknak, akik a balesetet látva azonnal megálltak segíteni.

Az MKIF a poszt lezárásaképpen azt tanácsolja, hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó (a városi tempóhoz képest) máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.