2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Miskolc
Nyitókép: Police.hu

Késsel fenyegetett a gíroszrabló Miskolcon

Infostart

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki gíroszt rabolt egy fiatalembertől Miskolcon.

Rablás miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben.

A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli.

A sértett az erőszaktól tartva átadta az ételt - írja a police.hu.

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását is.

