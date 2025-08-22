ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elautózna Budapestről? Szinte az összes autópályán dugó várja

Infostart

Aki nem utazott el a nemzeti ünnep előtt, most, péntek délután indult útnak. Ennek meg is van az eredménye.

Az Útinform számos torlódásról ad hírt péntek délután:

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében a kiépített munkaterület előtt 3-4 km-es torlódás alakult ki.

Erős a forgalom az M7-es autópályán, a Balaton felé. Budaörs és Martonvásár között szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra és hosszabb menetidőre készüljenek!

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Gödöllő és Bag között okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás. Hol belassulnak, hol meg-megállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők is!

Az M5-ös autópályán, Röszke felé, Inárcs térségében korábban baleset történt. A 40-es km-nél már minden sávon megindult a forgalom, de az 5-6 km-es torlódás csak lassan oszlik.

A 4-es főúton, Debrecen belterületén, a Kassai úton, a Kemény Zsigmond utcánál, három személyautó karambolozott. A 228-as km-nél sávzárásra és rendőri forgalomirányításra készüljenek!

Debrecenben, a Külső Sámsoni úton, a Kelence utca kereszteződésénél, a 471-es főúton két jármű hajtott egymásnak. Az 4-es km-nél a Hajdúsámson felé tartó egyik sávot lezárták.

És a ráadás: MotoGP a Balaton közelében...

Augusztus 22. és 24. között rendezik meg hazánkban a MotoGP Magyar Nagydíjat a Balaton Park Circuit versenypályán. Az esemény ideje alatt a versenypálya környéki utakon megállási tilalmat vezetnek be. A különböző színnel jelölt parkolókat a Lepsény-Pétfürdő összekötő út, vagyis a 7207-es jelű út 3-as km-től, a 71-es főút 3-as km-től, valamint a 710-es főút 1-es km-től lehet megközelíteni a murvás utakon.

A kereszteződések környékén fokozott figyelemmel vezessenek a megváltozott forgalmi rend miatt! A parkolók bejáratánál rendőrök segítik az autósokat.

Továbbá, a Polgárdi-Balatonakarattya összekötő utat, vagyis a 7205-ös jelű utat a 10-es és a 13-as km között lezárják. Azonban a balatonfőkajári lakosokat, a menetrend szerinti buszjáratokat, megkülönböztető jelzést használó járműveket, illetve a településre vendégségbe érkezőket elengedik.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

balaton

torlódás

autópálya

