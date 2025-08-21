ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.91
usd:
339.72
bux:
106270.59
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Amíg a pályavasút nem éri el a szükséges menetrendszerűséget, addig nem szabadna növelni a pályavasúti költségeket – mondta az InfoRádióban a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Hódosi Lajos szerint jelen helyzetben be kellene fagyasztani a költségeket mindaddig, amíg nem tudnak versenyképes szolgáltatást nyújtani a működtetők.

A jelenlegi piaci viszonyok között a hazai vasúti árufuvarozás üzleti modellje fenntarthatatlanná vált, a díjbevételek nem tartanak lépést a költségekkel, a volumenek csökkennek, a kapacitáskihasználtság romlik, a közúttal szembeni versenyhátrány pedig napról napra nő – áll a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület vasúti árufuvarozási költségindex (VÁK-index) elemzésében.

Az egyesület ügyvezető igazgatója azt mondta az InfoRádióban, hogy

az utóbbi időben általános volt a visszaesés az exportpiacokon.

Mint fogalmazott, sokszor emlegetik azt, hogy a vasút a gazdaság ütőere, most azonban „ez az ütőér vérzik” a vasúti árufuvarozásban tapasztalható drasztikus visszaesések miatt. Hódosi Lajos szerint „a vérzést minél előbb el kellene állítani”. Hozzátette: nagy bajban van a szektor, ami egyrészt az általános gazdasági visszaeséssel magyarázható, másrészt azzal, hogy a vasút jelenleg nem tud versenyképes szolgáltatást nyújtani.

A 2025-ös év első negyedévében 14,2 százalékkal csökkent a vasúton szállított áruk tömege az előző év azonos időszakához képest,

árutonna-kilométerben számolva csaknem 20 százalékos a visszaesés.

A KSH adatai szerint belföldön 24,8 százalékos, míg nemzetközi viszonylatban 11,9 százalékos csökkenés történt a teljesítményben. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a visszaesés számos vasútigényes terméknél, a gépiparban, a gabonaforgalomban vagy az erdészeteknél is észrevehető, miközben a Dunaferr kiesése csak tetézte a bajokat, rohamosan csökken a forgalom.

Hódosi Lajos az egyik legfőbb problémának a nem megfelelő infrastruktúra-szolgáltatást tartja, ugyanis elmondása szerint jelenleg a szükséges 70-75 százalékos helyett csak 40-45 százalékos menetrendszerűség mellett tudnak szolgáltatást biztosítani a fuvaroztatóknak. A menetrendcsökkenést a pályafelújítások és a vágányzárak okozzák az érintett vonalakon. Hódosi Lajos szerint amíg a pályavasút nem éri el a szükséges menetrendszerűséget, addig nem szabadna növelni a pályavasúti költségeket. Úgy véli, jelen helyzetben

be kellene fagyasztani a költségeket mindaddig, amíg nem tudnak versenyképes szolgáltatást nyújtani a működtetők.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban a pályahasználati díj 17 százalékkal nőtt, miközben a vontatási energia díjának a kiszámíthatósága eltűnt a rendszerből. A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület idén februárban jelentette meg a Vasúti Árufuvarozási Gazdaságossági és Teljesítménynövelő Akciótervet (VÁGTA), melynek egyik legfontosabb pontja a meglévő támogatási rendszer fenntartása. Jelenleg egy ilyen rendszer van, az úgynevezett Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás támogatási program, amely mintegy 700 vállalkozást köt be a logisztikai láncba. Hódosi Lajos úgy véli, ennek a programnak „a létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen”, mivel mintegy 340 ezer közúti kamiont „vesz le” a közútról.

A Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás támogatási program meghosszabbítása fél év múlva lenne esedékes, de a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója szerint eddig nem született semmilyen kormányzati döntés a hosszabbításról. Ugyancsak fontos teendőnek nevezte az intermodális fuvarozás fejlesztését. Itt történtek előrelépések, ugyanis az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével az energiakötelezettségi rendszeren keresztül kaphatnak támogatást a fuvaroztatók.

Hódosi Lajos azt is jelezte, hogy az egyesület be fog nyújtani egy fuvarozói rezsicsökkentési csomagot, ugyanis érvelésük szerint arra kellene törekedni, hogy minél több pénz maradjon a vasúti vállalkozásoknál, illetve csökkenjenek az adó- és adminisztrációs terheik, hogy versenyképesebb szolgáltatásokat tudjanak nyújtani.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    „Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

vasút

árufuvarozás

szolgáltatás

költség

kapacitáshiány

hódosi lajos

hungrail magyar vasúti egyesület

díjbevétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez a „mogyorófa” nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért

Ez a „mogyorófa” nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért

Oresnyik, azaz mogyorófa annak a vadonatúj ballisztikus rakétának a fedőneve, amelynek telepítése és szimulált indítása is szerepel a Fehéroroszországban szeptember 12-16. között rendezendő Zápád 2025 (Nyugat 2025) orosz-fehérorosz hadgyakorlaton.
 

Szijjártó Péter: "nemzetközi zebrát dobtak be a köztudatba" a Trump-Orbán telefonnal

Légitámadás érte a kárpátaljai várost, sokan megsérültek

Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

Üzent Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem hallottunk ilyen jó hírt Európából

Rég nem hallottunk ilyen jó hírt Európából

Általános meglepetésként érték az elemzőket az eurózóna gazdasági kilátásait mutató beszerzésimenedzser-index augusztusi értékei. A közös valutát használó országok feldolgozóipari kilátásai 38 havi csúcsra emelkedtek, de a szolgáltatószektorban is inkább az optimizmus a meghatározó - derül ki az augusztusi számokból. A mindenkit meglepő hangulati fordulat elsősorban a német és francia gazdaságnak köszönhető, ahol az indexek szintén évek óta nem voltak olyan magasan, mint most.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 10:52
Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva
2025. augusztus 21. 10:16
BKK-busztüzek: kitiltották az ellenőrzött buszok 22 százalékát a forgalomból
×
×
×
×