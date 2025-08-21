EuroCity gázolt el egy embert a váci vonalon, vágányzár lépett életbe

A Nyugati pályaudvarról csütörtökön 9.30-kor Prágába indult Metropolitan EuroCity Dunakeszi/Göd határában elütött egy embert, ezért a szobi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó és összevonva közlekedő járatokra kell számítani, mert Dunakeszi és Göd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – tudatta a Mávinform.

Azt írták, hogy a Budapest és Vác között közlekedő 300-as Volán-járatokon érvényesek a vasúti menetjegyek a fennakadás végéig.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő Z70-es vonatra szállítják át, amelyről Vácon biztosított lesz az átszállás a következő Prágába induló Metropolitan EC-re.

A helyszínen olvasónk szerint egy pótlóbusz is megjelent. A vonaton körülbelül négyszáz-ötszáz személy utazott.

Forgalmi változások:

a Z70-es vonatok csak Vác és Szob között közlekednek,

a Metropolitan EuroCityk csak Vácig közlekednek és onnan is indulnak vissza Prága felé

a Nyugati pályaudvar és Vác között az S70-es vonatokkal biztosított az eljutás

a Budapest és Vác között közlekedő 300-as VOLÁN járatokon érvényesek a vasúti menetjegyek is a fennakadás végéig

a Nyugati pályaudvarról 9:15-kor Vácra indult S70-es vonat (2472) csak Rákospalota-Újpestig közlekedett,

a Vácról 9:34-kor a Nyugati pályaudvarra indult S70-es vonat (2487) csak Dunakesziig közlekedett,

a Vácról 10:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es vonat (2425) nem közlekedik

Frissülő információk itt.