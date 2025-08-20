Tűzijáték élőben, Budapestről

Vegyes nemzetközi hangulatban indult a kereskedés szerdán: az amerikai indexek enyhe negatív hangulatban nyitották a napot, de a Dow Jones pluszban kezdett. A délutáni kereskedés folyamán a tengerentúlon a technológiai túlsúlyú Nasdaq részvényindex papírjai esésben vannak. Eközben a befektetők Jerome Powell pénteki Jackson Hole-i beszédét várják az irányadó üzenetek miatt. Európában is elromlani látszik a tegnapi jó hangulat: mínuszban kezdtek a vezető tőzsdék, a frankfurti DAX közel egy százalékos eséssel nyitott, a londoni FTSE és a párizsi CAC-40 is gyengén nyitott. A magyar piac az államalapítási ünnep miatt ma zárva tart.