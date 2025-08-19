ARÉNA
kerítés, szögesdrót, szögeskerítés,
Nyitókép: Pexels.com

Repülőalkatrész-lopás Kecskeméten – megszólalt a Honvédelmi Minisztérium a történtekről

Infostart

A július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött.

A Honvédelmi Minisztérium a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel azt közölte, hogy a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelepszerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

"A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten" – közölték.

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

Emlékeztettek: MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.

A németek küszködése a világgazdasági ökoszisztéma átalakulását is jelzi
Amikor a világ legnagyobb exportőrei közül az egyik megtorpan, annak messzire gyűrűző következményei vannak. Németország gazdasága évtizedek óta az ipari termelésre és a külföldi piacokra épít. Ám a legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államokba irányuló a német export immár harmadik hónapja csökken. Az ipari gépekről és autókról híres gazdasági motor mintha köhögni kezdene.
Csizmazia Gábor az Arénában: egymáshoz nem kapcsolódó témákat hoz össze Donald Trump a vámháborúval

Mi állhat Donald Trump amerikai elnök fél éve húzódó vámháborújának hátterében? Milyen biztonsági garanciákat nyújthat az Egyesült Államok Ukrajnának annak érdekében, hogy utóbbi békét kössön Oroszországgal? Ezeket a kérdéseket is körüljárta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
 

Jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, újabb orosz offenzíva készül - Háborús híreink kedden

Magyar idő szerint kedd hajnalban az előzetes várakozásokhoz képest jó hangulatban lezajlott Zelenszkij, Trump és az európai vezetők találkozója. Tűzszünet nincs, biztonsági garanciák is csak elméletben vannak, de úgy néz ki, megkezdődött a munka azért, hogy asztalhoz ültessék az orosz és ukrán elnököket. Kijev a jelek szerint sikeresen megállította az oroszok donyecki betörését, az ukrán vezérkar azonban egy új, zaporizzsjai offenzívától tart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Egyre kevesebb az öngyilkosságok száma a világban: ez jó hír, de korai az örömködés

Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

