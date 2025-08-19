Repülőalkatrész-lopás Kecskeméten – megszólalt a Honvédelmi Minisztérium a történtekről

A Honvédelmi Minisztérium a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel azt közölte, hogy a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelepszerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

"A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten" – közölték.

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

Emlékeztettek: MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.