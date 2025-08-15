ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Sokan várhatják a borsos csekket, és ők a szerencsésebbek – képek

Infostart

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 3451-en lépték át Bács-Kiskun vármegyében, annak ellenére, hogy a rendőrség előre felhívta a közlekedők figyelmét az egy hétig tartó sebességmérési akcióra. Ezen felül 54 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonegyen sérültek meg és egy ember életét vesztette.

A szabálytalankodóknak legalább 50 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 000 forint. Kecskeméten egy sofőr 50 helyett 110 km/h-val hajtott – neki 210 ezer forint lesz a büntetése – írja a police.hu.

Bács-Kiskun vármegyében egy hét alatt 54 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonegyen sérültek meg és egy ember életét vesztette.

Az egyenruhások 30 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; közülük hárman okoztak balesetet. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

Augusztus 10-én Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között motorosbaleset történt. Egy 25 éves nő előzés közben elesett, motorja egy szemből érkező autó alá csúszott, majd mindkét jármű kigyulladt. A motor roncsa átsodródott a szemközti sávba és egy másik motoros is ütközött vele. A kocsi utasai nem sérültek és csak a szerencsén múlt, hogy a két motoros könnyebb sérülésekkel megúszta – a férfi teljes védőruházatot viselt, a nő viszont csak bukósisakot.

A gépkocsivezetők mellett a motorosok is sokat tehetnek azért, hogy ne váljanak baleset részesévé, illetve áldozatává. A láthatóság, észlelhetőség biztosítása, a kiszámíthatóság, a KRESZ előírások betartása mind-mind fontos láncszeme a biztonságuknak – hívja fel a figyelmet a hatóság.

Belföld    Sokan várhatják a borsos csekket, és ők a szerencsésebbek – képek

