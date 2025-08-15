ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: pixabay

Augusztus 20. ide vagy oda, a szemét nem marad a ház előtt

Infostart / MTI

Az augusztus 20-i ünnepen is a megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot a fővárosban és az agglomerációs településeken – közölte a MOHU Budapest Zrt. pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, a lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarok, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat ugyanakkor zárva tartanak az ünnepen.

