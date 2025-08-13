ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Magyar rendőr és francia csendőr páros járőrözik a 31. Sziget fesztivál nyitónapján a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 6-án. Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság az idei Sziget fesztiválon. Az Országos Mentőszolgálat egy ellátóközponttal és kilenc mentőegységgel van jelen a rendezvényen.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Így vigyáztak a Sziget biztonságára – összesítés a bűncselekményekről

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A 2025-ös Sziget Fesztivál véget ért. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tíz esetben indított eljárást kábítószer birtoklása miatt, három esetben kábítószer kereskedelem miatt. A fesztivál területének biztonságáért elsősorban a szervező és a biztonsági cég felelt, szorosan együttműködve a rendőrséggel.

A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, munkájukat idén francia, német és holland rendőrök is segítették. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója a nap 24 órájában cirkált a sziget körül, készen arra, hogy segítséget nyújtson a folyóban esetleg bajba jutott emberek számára.

Sokan keresték fel a BRFK Prevenciós Pontját, ahol bűn- és baleset-megelőzési programokkal, hasznos tanácsokkal és játékokkal várták a látogatókat. Idén hangsúlyos szerepet kapott a digitális tudatosság erősítése és a kibertérben elkövetett bűncselekmények megelőzése, így az adathalászat felismeréséhez, digitális jelszavaink teszteléséhez, valamint a mesterséges intelligencia előnyeinek és hátrányainak bemutatásához kapcsolódó programokat is szervezett a rendőrség – olvasható a police.hu-n.

Idén a BRFK az Országos Mentőszolgálattal együttműködve sokrétű prevenciós kampányt valósított meg, melynek keretei között lehetőség nyílt beszélgetni a mentősökkel a munkájukról, a kábítószer- és alkoholfogyasztás, valamint a függőség kérdéseiről, illetve egészségügyi és elsősegélynyújtási kérdésekben is felvilágosítást kaphattak az érdeklődők.

A külső biztosítási feladatokban a BRFK mellett a Készenléti Rendőrség állománya, a Polgárőrség, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Főigazgatósága is részt vett – teszik hozzá.

A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.

A fesztivállal összefüggésben kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el, és lefoglaltak különböző droggyanús anyagokat: körülbelül 55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot. Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el a rendőrök. Négy emberről kiderült, hogy körözés alatt állnak, őket is elfogták. Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek.

A Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték a rendőrök, ennek keretében engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.

A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 697 taxit ellenőriztek, melynek során 82 esetben tártak fel szabálytalanságot – zárul a közlemény.

Így vigyáztak a Sziget biztonságára – összesítés a bűncselekményekről

