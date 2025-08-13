ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Többet ér a BKK-bérlet a késői metrózással – folytatódik az éjszakai budapesti közlekedés fejlesztése

Infostart

A BKK célja, hogy a jelenlegi hálózat ésszerűsítésével, módosításával és logikusabb kapcsolódásaival olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely még inkább hasonlít a nappali hálózatra.

Budapesten nyár eleje óta már nemcsak nappal, hanem késő este is jár az M2-es, az M3-as és az M4-es metró, így hetente tízezrek juthatnak haza egyszerűbben és kényelmesebben. A BKK közölte: folytatja az ügyfélközpontú, utasbarát fejlesztéseket, így hamarosan megújulhat az éjszakai hálózat, amivel az indoklás szerint a közösségi közlekedés még a jelenleginél is jobb alternatívát jelent majd a taxizás vagy az autózás helyett.

A közleményben kiemelik: a júniusi módosítás a megváltozott utazási szokásokhoz igazodik, hétköznap a belvárosból éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények, ráadásul tíz percenként.

A meghosszabbított üzemidő bevezetése óta nem kell rohanni a korábbi utolsó szerelvényhez, nem kötelező éjfél előtt hazaérni, ráadásul a BKK-bérlet is többet ér, hiszen ugyanazért az árért több, jobb szolgáltatást kapnak a fővárosban közlekedők – sorolja a változtatás előnyeit a vállalat. Mint írják, a hosszabb metróüzemmel kapcsolatos első tapasztalatok pozitívak: a meghosszabbított üzemidő alkalmával a csúcskeresztmetszeteken (két egymás követő állomás közötti szakasz, amelyen a legtöbben utaznak) hetente több mint tízezer utazás történik, egy átlagos hétvégi napon pedig több mint háromezen utaznak a metrókon éjszaka ezeken a helyszíneken.

A BKK célja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést akkor is, amikor a város nagy része már alszik. Ennek érdekében a társaság kommunikációs kampányt is indít, hogy minél többekhez eljusson az extra üzemidő és a nagy kapacitású metrós közlekedés lehetőségének híre.

Elindult az éjszakai közlekedés teljes megújítása

A meghosszabbított metróüzem az első lépése annak a hosszabb távú törekvésnek, hogy az éjszakai közösségi közlekedés teljesen megújuljon. A meghosszabbított üzemidőhöz nappali és éjszakai járatok, valamint a MÁV elővárosi vasúti- és autóbuszos menetrendje is igazodik. A BKK célja, hogy a jelenlegi hálózat ésszerűsítésével, módosításával és logikusabb kapcsolódásaival egy olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra.

A társaság az éjszakai hálózat újragondolásával valós alternatívát kínálna azok számára, akik éjszakába nyúló programjaik után most még inkább a taxizást vagy a saját autó használatot választják. A BKK szerint „a főváros akkor működik jól, ha éjszaka is élhető, ami biztonságos, megfizethető és versenyképes közösségi közlekedéssel érhető el leginkább”.

A közlekedési hálózat éjszakai megújításáról és a hamarosan induló fejlesztésekről minden részlet elolvasható a BKK folyamatosan frissülő aloldalán.

