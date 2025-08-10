ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap
Nyitókép: Police.hu

Sörözött vezetés közben, ráadásul egy rendőrautó mellett

Infostart

Hat különböző hatóság fogott össze egy ellenőrzésre az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán. A közös fellépés célja a közlekedés biztonságának fokozása és a szabályszegők kiszűrése volt. Egy vezetés közben alkoholizáló autós is horogra akadt.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei mélységi ellenőrzéseket és közlekedésrendészeti feladatokat láttak el.

Az akcióban részt vett az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.

A Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának helikoptere a levegőből segítette a munkát - írja a police.hu.

Az ellenőrzés során egy nem mindennapi esetre is fény derült: az 58 éves sofőr például a rendőrautó mellett haladva nyugodtan kortyolgatta sörét egy dobozból – saját bevallása szerint nemcsak útközben, hanem indulás előtt is ivott. A szondáztatás után 156 ezer forintos bírságot kapott.

Az akció során emellett hét alkalommal előzési tilalom megsértése, egyszer megállási tilalom figyelmen kívül hagyása, valamint három esetben kézben tartott mobiltelefon használata miatt intézkedtek a rendőrök.

