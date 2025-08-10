Állapotosan már nagyon kell figyelni a biztonsági övre, ezek a helyes pózok

A biztonsági öv használata a kismamáknak is kötelező és életmentő. A helytelen rögzítés azonban veszélyeztetheti a magzatot. A megfelelő pozíció:

Az alsó pánt a pocak alatt, a medencénél fusson.

A felső pánt a bal váll és a mellek között, a pocak felett haladjon el.

Ez a beállítás baleset esetén védi mind a kismamát, mind a magzatot - írja a közlekedesbiztonság.kti.hu.

Kerülni kell a pocakon átvezetett övet, mivel ez sérülést okozhat ütközéskor. Speciális ülőpárnák használata esetén körültekintés javasolt, mivel ezek baleset során elmozdulhatnak vagy összecsúszhatnak, növelve a sérülés kockázatát.

Az ülés beállításakor az alábbiakra kell figyelni:

Az üléstámla legyen közel merőleges helyzetben.

Toljuk távolabb az ülést a kormánytól, hogy a pocak ne ütközzön bele baleset esetén, és a légzsák is biztonságosan nyíljon ki.

A pedáloknak és a kormánynak továbbra is kényelmesen elérhetőnek kell lenniük.

Hosszabb utak során ajánlott legalább kétóránként megállni pihenni. Egy rövid séta, nyújtózkodás és a megfelelő folyadékbevitel segíthet megelőzni a duzzadt lábakat és a fáradtságot.

A kismamák konzultáljanak orvosukkal a vezetéssel kapcsolatos kockázatokról, különösen a terhesség előrehaladott szakaszában. Amennyiben fáradtság, hányinger vagy bármilyen rosszullét jelentkezik, nem szabad vezetni. Kánikula idején pedig tanácsos otthon maradni a baba és a saját biztonsága érdekében.