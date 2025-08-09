ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BSI/RONASIFOTO

Úszni tudni nem viccből kell!

Infostart / MTI

Ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát - figyelmeztetett a Balaton-átúszás apropóján szombaton a Balatoni Turizmus Szövetség.

Közlésében kiemelte: a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszni tudás.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának adatai alapján azt írták, a statisztikák szerint az elmúlt öt évben több mint 560 ember vesztette életét hazánk természetes vizeiben, a tragédiák közül több mint 60 a Balatonban történt. Ezek nagy része elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel - idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét.

A szervezet vezetője rámutatott: a nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka, mégis sok olyan gyerek és felnőtt van, aki nem tud vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni. A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet - tette hozzá.

Fekete Tamás közölte, a Balaton körül rengeteg úszásoktatás indult el a nyáron, kifejezetten gyerekeknek. Ezek a tanfolyamok nemcsak a biztonságot alapozzák meg, hanem hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és akár a sport iránti szeretet kialakulásához is - jegyezte meg.

Kezdőlap    Belföld    Úszni tudni nem viccből kell!

turizmus

úszás

balaton

fürdés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még mindig nem működik az EESZT

Még mindig nem működik az EESZT

Pénteken országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások, mint az EESZT, a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is, ami jelentősen megnehezíti az elektronikus ügyintézést. Az EESZT cikkünk írásakor, szombat délben sem működik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 11:28
Most Karácsony Gergely tiltakozik a rakpartzár miatt
2025. augusztus 9. 11:10
Bombát találtak a Balaton-parttól nem messze - képek
×
×
×
×