2025. augusztus 8. péntek László
fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala.

Most már kvittek vagyunk - Orbán Viktor Török Gáborral fagyizott

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök és Török Gábor politológus közös fagyizással zárták le egy 2016-os politikai fogadás történetét.

Kilenc évvel ezelőtt, a 2016-os kvótanépszavazás előtt Török Gábor és Orbán Viktor fogadást kötöttek: ha a népszavazás érvénytelen lesz, a miniszterelnök egy gombóc fagyival tartozik. A referendum végül valóban érvénytelen lett, de a fagyi akkor elmaradt.

Most, 2025 nyarán Török Gábor egy Facebook-posztban emlékeztette a kormányfőt a régi tartozásra. Orbán Viktor végül nem maradt adós: egy közös fagyizós fotóval és a „Most már kvittek vagyunk!” felirattal válaszolt a mai napon.

Török Gábor is megosztotta a képet Facebook-oldalán, hozzátéve: „Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett.”

Belföld    Most már kvittek vagyunk - Orbán Viktor Török Gáborral fagyizott

