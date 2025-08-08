Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet

Az interaktív felület kiváló alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, lokalizálhatók a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok – olvasható a KSH oldalán.

A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint. A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit.

Az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba (Forrás: KSH)

Mint írják, az Európai Unióban 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a Vision Zero, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén. Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára.

A KSH arra törekszik, hogy a közzétett statisztikai adatok ne csupán pontosak és megbízhatók, hanem a szélesebb felhasználói kör számára is könnyen hozzáférhetők és befogadhatók legyenek. A személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatok vizualizációja segítségével a közlekedésbiztonsági szakemberek, a szakpolitikusok és az újságírók mellett a nagyközönség is könnyedén tájékozódhat a témában.

Forrás: KSH

Az interaktív térkép itt érhető el.