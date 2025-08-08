Inváziós faj a Tiszában – Európa-rekorder lehet a most talált óriás

A természetvédők nem örültek, amikor megtalálták a rekordert. Mint írják, az állami védekezés keretében, a csapdaellenőrzés alkalmával bukkantak a 35 centis, 3,8 kilós egyedre. Az állat néhány méterrel a vízszint fölött éppen tojásokat rakott.

A faj csak szabadon, természetes körülmények közt tud ekkora méretet elérni – írják a szakemberek. Az eddigi rekorder, egy 2,9 kilós példány is Magyarországon került elő. Ez a mostani teknős európai rekord is lehet, de ez a rekord nem örömteli, hiszen egy akváriumi fajnak semmi keresnivalója a természetben, mert károsítja az ökoszisztémát és kiszorítja az őshonos állatokat.

Mint korábban írtuk, a nem őshonos teknősökkel sok baja van itthon a természetvédőknek.

Nemrég új idegenhonos fajt azonosítottak az Alcsi Holt-Tiszában, csapdaellenőrzésnél találták meg a mississippi tarajosteknős egyedét. Invazív teknőst fogtak a tatabányai tóban, az egy lágyhéjú teknős volt, amely méretéből és vehemens viselkedéséből adódóan jóval nagyobb sérüléseket képes okozni az embernek, mint más invazív társai. De erre kizárólag abban az esetben tesz kísérletet, ha veszélyben érzi magát.

A Szolnok melletti Alcsi-Holt-Tiszán nemrég helyezték ki azokat a csapdákat, amelyekhez hasonlóval a mostani hatalmas ékszerteknőst is befogták. Ezen a területen az invazív teknősfajok az egyetlen őshonos magyar teknőst (mocsári teknős) fenyegetik, de emellett jelentős károkat okoznak a süllőfészkekben is.