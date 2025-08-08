ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.52
usd:
340.25
bux:
103376.58
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
sárgafülű ékszerteknős Tisza, az eddigi rekorder (3,6 kiló)
Nyitókép: Facebook/Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület

Inváziós faj a Tiszában – Európa-rekorder lehet a most talált óriás

Infostart

Az eddigi legnagyobb az a 3,8 kilós sárgafülű ékszerteknős, amit a Tiszából fogtak ki a napokban. Az inváziós, akváriumi fajnak semmi keresnivalója az élővizekben: kiszorítja az őshonos állatokat.

A természetvédők nem örültek, amikor megtalálták a rekordert. Mint írják, az állami védekezés keretében, a csapdaellenőrzés alkalmával bukkantak a 35 centis, 3,8 kilós egyedre. Az állat néhány méterrel a vízszint fölött éppen tojásokat rakott.

A faj csak szabadon, természetes körülmények közt tud ekkora méretet elérni – írják a szakemberek. Az eddigi rekorder, egy 2,9 kilós példány is Magyarországon került elő. Ez a mostani teknős európai rekord is lehet, de ez a rekord nem örömteli, hiszen egy akváriumi fajnak semmi keresnivalója a természetben, mert károsítja az ökoszisztémát és kiszorítja az őshonos állatokat.

Mint korábban írtuk, a nem őshonos teknősökkel sok baja van itthon a természetvédőknek.

Nemrég új idegenhonos fajt azonosítottak az Alcsi Holt-Tiszában, csapdaellenőrzésnél találták meg a mississippi tarajosteknős egyedét. Invazív teknőst fogtak a tatabányai tóban, az egy lágyhéjú teknős volt, amely méretéből és vehemens viselkedéséből adódóan jóval nagyobb sérüléseket képes okozni az embernek, mint más invazív társai. De erre kizárólag abban az esetben tesz kísérletet, ha veszélyben érzi magát.

A Szolnok melletti Alcsi-Holt-Tiszán nemrég helyezték ki azokat a csapdákat, amelyekhez hasonlóval a mostani hatalmas ékszerteknőst is befogták. Ezen a területen az invazív teknősfajok az egyetlen őshonos magyar teknőst (mocsári teknős) fenyegetik, de emellett jelentős károkat okoznak a süllőfészkekben is.

Kezdőlap    Belföld    Inváziós faj a Tiszában – Európa-rekorder lehet a most talált óriás

természetvédelem

rekord

teknős

inváziós faj

ékszerteknős

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda
A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Kijelentette: az orosz-amerikai - körvonalazódó - csúcstalálkozó negatív következménye lehet, hogy "mellékszereplők leszünk a saját kontinensünkön", pozitív következménye viszont a béke. Az EU vezetőiben nem bízik, szerinte német és francia vezetésével azonnal orosz-európai csúcsra van szükség.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezer fővel csökkentette létszámát a magyar akkugyártó, most jön az újabb átszervezés

Ezer fővel csökkentette létszámát a magyar akkugyártó, most jön az újabb átszervezés

Az SK csoport több száz dolgozót helyez át egyik komáromi akkumulátorgyárából a másik, szintén Komáromban található üzemébe. Az átszervezés, amely több mint 500 munkavállalót érinthet, a munkaügyi szabályok betartásával zajlik, miközben a vállalat növeli a második gyár kapacitását – írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok vidéki magyar jogosult állami ingyenpénzre: ezek a feltételek

Sok vidéki magyar jogosult állami ingyenpénzre: ezek a feltételek

A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

The escalation faces opposition in Israel, including from hostage families, while there is also concern that more Palestinian civilians will be killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 09:23
Itt az új internetgyorsító pályázat, családok is jól járhatnak
2025. augusztus 8. 08:59
Szamos Miklós másik cukrászdájánál is rendőrök és behajtók jelentek meg
×
×
×
×