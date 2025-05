V. Németh Zsolt: a gazdák is rájöttek, hogy meg kell barátkozni a sanyarú körülményekkel

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, az új operatív törzs tagja az InfoRádióban elmondta, a Vizet a tájba program részeként a várakozáson felüli az érdeklődés a gazdák részéről: már több mint hatszázan ajánlották fel a területeiket abból a célból, hogy rövidebb-hosszabb ideig elárasszák vízzel, és a talajba beszivárogva aztán emelje a talajvíz szintjét és csökkentse a felmelegedést.

Az államtitkár szerint részben jogszabályi kedvezményekkel is tudják ösztönözni a csatlakozásra a földtulajdonosokat, de úgy látja, az utóbbi évek aszályai után ők is rájöttek, hogy meg kell barátkozni azzal, hogy ilyen sanyarú körülmények között kell termelni, és mindent meg kell tenniük a gazdáknak is, hogy a talajt a lehető legjobb kondícióban tartsák. „Ők is tudják, látják, hogy a talajvízszint folyamatosan csökken, és belátják azt is, hogy történelmi okok miatt nem áll rendelkezésre az államnak olyan terület, ahol tartósan tárolni lehetne vizet” – mondta V. Németh Zsolt. Jelezte, elsősorban olyan mélyebben fekvő területek érintettek, amelyek korábban vízjárta, vízborította részek voltak, de ma már gazdálkodnak rajtuk. Az idén már ezekre is igényelhető területalapú támogatás, mert az Európai Unió elismerte, hogy ez is olyan közhaszon, mint amikor pihentetik, parlagon hagyják a földet ökológiai célterületként.

V. Németh Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden jelentkező csatlakozhat a programhoz, mert a szakembereknek többek között meg kell vizsgálniuk, hogy

a vízkészlet rendelkezésre áll-e

elérhető-e a terület

mekkora beruházás szükség ahhoz, hogy a területre eljuttatható legyen a víz

milyenek a domborzati viszonyok

érinti-e a szomszédos ingatlant.

„Ezeket végig kell vizsgálni, egyeztetni kell a természetvédelemmel, hogy ez az elárasztás nem sért-e természetvédelmi érdeket, véleményt mondanak az agrárkamara szakemberei is, és ezt követően születik meg a döntés” – magyarázta.

A programhoz továbbra is lehet csatlakozni, mert a probléma „már nem fogja aktualitását veszíteni”, folyamatosan feladat lesz a talajvízszint folyamatosan csökkenésének a megállítása. Ugyanakkor például az Észak-Nyírségben a vízügy végzi az előzetes vizsgálatokat, és ezt követően megkeresik az érintett gazdákat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy létrehozták az aszálykezelésért felelős operatív törzset, amelynek elsősorban a megelőzés a célja. Ennek érdekében az államtitkár elmondása szerint a vízgazdálkodásért felelős Energiaügyi Minisztériumnak szorosan együtt kell működnie az Agrárminisztériummal és más tárcákkal is.