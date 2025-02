Így magyarázza Budapest, hogy nem fizet annyit, amennyit a kormány kér

Míg 2019-ben csak 10 milliárd forintot, tavaly 75 milliárdot, idén viszont már 89 milliárd forintot vár el a kormány Budapesttől szolidaritási hozzájárulás címén. Ez rekordméretekkel nagyobb növekedés, mint az infláció - fogalmazott az InfoRádióban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

"Mi ezt az összeget vitatjuk. 51 milliárd forinttal többet kellene befizetnünk a költségvetésbe, mint amennyit a kötelező feladataink ellátására normatív támogatásként összesen kapunk az államtól. Az 51 milliárd forint pedig hogy, hogy nem, pont akkora összeg, mint amennyi a Rákosrendező vételára" - mutatott rá.

A hivatalvezető hangsúlyozta, ezúttal sem tágítanak a pertől.

"2023-ra vonatkozóan nyertünk is, a 2024-es évre vonatkozó pénz miatt is pereltünk, ugyanígy teszünk 2025-ben is. A mi költségvetésünk az alkotmánybírósági határozatnak megfelelően nem számol azzal az opcióval, hogy nettó befizető kell, hogy legyen önkormányzatként. Nem számolunk azzal, hogy 51 milliárd forinttal többet kéne befizetnünk a költségvetésbe, mint amennyit összesen valamennyi kötelező feladatunk ellátására kapunk tőlük" - erősítette meg.

A Fővárosi Kormányhivatal vezetője, Sára Botond még decemberben emelte fel a szavát a főváros 2025-ös költségvetése ellen.

"Nem fogunk asszisztálni Karácsony Gergely újabb jogszabálysértő lépéséhez, a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Karácsony Gergely arra készül, hogy jogszabálysértő költségvetést fogadtasson el a közgyűléssel, mert nem akarja megfizetni a szegényebb településeknek járó 50 milliárd forintot."

Ez Sára Botond szerint nem jelent megoldást a főváros csődközeli helyzetére, sőt "maszatolja a problémát, időhúzás," nehezebb helyzetbe hozza a várost.

Kiss Ambrus azonban nem tartja elképzelhetőnek, hogy inkasszóval emelnék le az idei 89 milliárdot a főváros számlájáról.

"Legalábbis az, hogy az egészet végigvigyék, ez nonszensz lenne, hiszen éppen arról szól az Alkotmánybíróság határozata, illetve a Fővárosi Törvényszék egyik végzése, hogy

ez olyan súlyos mértékű elvonás, amely veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását."

Nem is érti, miért jó ez a kormánynak, hiszen ahhoz, hogy gazdasági növekedés legyen, ahhoz a magyar gazdaság motorjának számító települést, "Budapestet mozgásban kell tartani, a gazdasági növekedés alapjai itt kell, hogy biztosítottak legyenek".

Kiss Ambrus hangsúlyozta a 2024-es visszatérítést érintő per még folyamatban van, csak a 2023-as emelkedett jogerőre. Ha pedig a kormány az ítélet kézhezvételét követően ezt a 34 milliárd forintot nem fizeti ki, akkor kártérítési pert indítanak.