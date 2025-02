Lehet, hogy két újabb szabadstrand nyílik Budapesten

Szűts Ildikó a fővárosi városfejlesztési bizottság hétfői ülésén Vitézy Dávid, a testület elnökének kérdésére válaszolt. A BGYH a fővárosi közgyűlés felkérésére vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket. Köztük például a 2009-ben a pesti oldalon, az Erzsébet híd és a Lánchíd között működő uszálystrand újranyitását is, bár erre aligha kerül sor ezen a nyáron. Egyelőre annyi bizonyos, hogy az akkor készült hajótest megvan, de az állapota kérdéses - adta hírül a Népszava.

Korábban a budapesti főpolgármester is új dunai szabadstrandról, illetve uszodáról tett említést. Karácsony Gergely szerint javult a Duna vízminősége, sok helyen fürdésre is alkalmas. Úgy vélte, ideje kihasználni, hogy az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztései révén sokat javult a Duna vízminősége. „Ezért tudjuk szabadstrandok nyitását és uszodák újranyitását előkészíteni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vel. Igen, újranyitását, hiszen a XX. század első felében Budapest nem csak fürdőváros, de a Dunában fürdő város is volt. És újra az lesz!” - írta akkor Facebbok-oldalán Karácsony Gergely.

„Ma a Dunát sokszor csak távolról csodáljuk, pedig a folyó életünk része, szabadidőnk eltöltésének lehetséges terepe is. Ezért működünk együtt azokkal a civil szervezetekkel, amelyek már eddig is sokat tettek azért, hogy a város kapcsolódási pont legyen a vízhez, a természethez. Mert így lesz városból otthon” - tette hozzá a főpolgár mester.